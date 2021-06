Kopi av Mona Lisa solgt for nærmere 30 millioner kroner

En kopi av det kjente maleriet ble fredag solgt for nærmere 30 millioner kroner på en kunstauksjon i Paris.

Antikvitetsforhandleren Raymond Hekking brukte flere tiår på å overbevise verden om at et maleri han kjøpte på en bruktbutikk i Frankrike var det originale Mona Lisa. Han påsto at maleriet som hang på Louvre var falskt.

Det viste seg at dette ikke stemte – men da maleriet ble lagt ut for auksjon viste det seg at arbeidet til Hekking ikke var forgjeves, likevel.

– Vanvidd

Auksjonshuset Christie har nå solgt maleriet for 2.9 millioner euro, som tilsvarer 29.8 millioner norske kroner, på en kunstauksjon i Paris, dette skriver TV 2 Danmark.

- Det er vanvidd. Det er absolutt rekord for en Mona Lisa-reproduksjon, sier talsperson for auksjonshuset Christies, som stod for salget.

At maleriet var en kopi var det ingen tvil om, det har de informert om gjentatte ganger.

– Det ser ut som Mona Lisa, men kvaliteten på gjennomføringen er ikke Leonardo da Vinci, sa Christies internasjonale direktør Pierre Etienne til Reuters tidligere denne uken.

– Dessverre er den delen av drømmen litt over, fortsatte han.

Tyveri



Hekking sitt argument var at det originale bildet aldri ble returnert etter et tyveri på tidlig 1900-tallet, og at det dermed endre opp i en bruktbutikk i landsbyen Magagnosc i provinsen han selv var fra. Galleriet i Frankrike hadde byttet bildet ut med en kopi, ifølge ham.



Aviser rundt omkring i hele verden tok saken i egne hender, og det finnes blant annet bilder av amerikanske journalister som på 60-tallet inspiserte kopien, mens det originale bildet var lånt ut til USA.

Kopien er laget av en ukjent kunstner i starten av 1700-tallet, altså rundt 100 år etter at den italienske renessansemesterverket ble del av den kongelige samlingen til Francois I, ifølge Christies.

Auksjonen ble avsluttet fredag.