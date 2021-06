Sjekk Kristoffs millionglis

I garasjen hjemme i Stavanger står nemlig en Lamborghini Murcielago LP 640.

– Her er den nye babyen, sier firebarnspappaen og viser frem sportsbilen, som trolig har en verdi på nærmere to millioner kroner.

Se gliset i videovinduet over!

– Da vi fikk tvillinger så trengte jeg noe som ikke var så praktisk midt oppe i alt det andre praktiske. Her er det bare plass til ett av barna eller kona, sier Kristoff med et smil, og tar plass bak rattet på 2008-modellen av den rå sportsbilen.

Det er ikke ofte han får muligheten til å cruise rundt i Stavanger-området med leketøyet sitt, som har en toppfart på 340 km/t. Men denne sommeren kan han få mer hjemmetid enn han er vant til.

Mandag er det ventet at UAE Team Emirates offentliggjør Tour de France-laget. Lite tyder på at 33-åringen er en av de åtte rytterne som står på startstreken i Brest lørdag 26. juni.

– Jeg står oppført som reserve, men jeg måtte fylle ut noen papirer hvis jeg skulle bli kalt inn i siste liten, forteller han.

Kritisk til lagets gambling

Kristoff, som står oppført med fire etappeseire i løpet av åtte Tour de France, liker imidlertid ikke tanken på å bli vraket.

– Det er deilig med sommer i Norge. På grunn av korona ble Tour de France utsatt i fjor, så da var jeg hjemme i juli. Det ga mersmak å nyte fjellet og norsk natur i stedet for å slite seg gjennom varmen i Frankrike. Men det er Tour de France vi snakker om og jeg vil være med på det største på den internasjonale sykkelscenen.

Selv om han innrømmer at sesongen i år har vært under pari, så mener han likevel at han fortjener å være der.

– Det synes jeg at jeg fortjener. Jeg har levert to etappeseire på de tre siste årene uten å ha hatt noe særlig hjelp rundt meg. Men i og med at vi vant sammenlagt i fjor så er det en annen inngang til det hele fra lagets del. Hvis det ikke hadde vært for Tadej Pogacar, så hadde jeg nok vært bankers på laget. Nå gjelder det å forsvare seieren fra i fjor. Da har jeg forståelse for at de vil ta ut ekstra hjelperyttere til å bidra i sammendraget.

Med åtte mulige spurtetapper i løpet av de neste tre ukene i Frankrike mener han likevel at UAE Team Emirates gambler ved å ikke ta med en type rytter som ham.

– Man vet jo aldri hva som skjer. Hvis noe skulle oppstå rundt Pogacar, så er det rimelig mange etapper de misser sjansen til å få et bra resultat. Det er dumt å spille alt på ett kort, mener rytteren som vant første etappe i fjor, syklet seg rett inn i gult og som etterpå har fått mye av æren for å ha skapt en avslappet atmosfære i UAE-leiren med sitt gode humør.

Tvilsomt med ny kontrakt

Rytteren, som fyller 34 år 5. juli, har ikke kontrakt med UAE Team Emirates neste år. Mens han har tilbud fra andre lag, så har ikke hans nåværende arbeidsgiver kommet opp med noe konkret. Det ligger dermed an til at han bytter lag etter fire sesonger hos UAE.

Søndag sykler Kristoff NM i Kristiansand, som sendes på TV 2 fra kl 14.30 (kvinnene fra 09). Han tror ikke et gull på fellesstarten vil gjøre noe fra eller til når sjeikelaget skal velge ut sine åtte utvalgte. Men han selv er meget sugen på en NM-triumf. Han står med to gull på fellesstarten i løpet av karrieren, men det er gått ti år siden sist han vant.

Kristoff kom imidlertid ikke til Sørlandet i Lamborghinien. Da måtte han i så fall kommet uten både sykkel og bagasje. I stedet svingte han inn foran Thon hotell Norge i sin Hummer.

– Etter at jeg ble favoritt så har jeg aldri levert. Det var lettere å vinne da Thor Hushovd var mannen som alle ville slå. Jeg har imidlertid ikke levert så bra i år, så da er det andre som er større favoritter. Jeg går nok likevel ikke under radararen til folk, men konkurrentene frykter meg kanskje ikke på samme måte som til vanlig. Vi får se om det kan slå positivt ut. Jeg føler det er litt åpent, men det blir nok Uno-X mot resten, sier han.