Johann Olav Koss var i årevis en tydelig stemme i kampen for ren idrett. Nå viser det seg at han har tjent penger på et selskap som solgte produkter som inneholdt stoffer som står på dopinglista. Det er en solid ripe i lakken for den gamle OL-helten.

Avsløringene om at Koss satt i styret i helsekostselskapet GNC samtidig som de solgte produkter som inneholdt det forbudte stoffet DMAA er mildt sagt oppsiktsvekkende. En av de mest markante norske stemmene i kampen mot doping har altså hatt en fremtredende posisjon i et selskap som har solgt svært kontroversielle kosttilskudd. Produktet Jack3d har både vært knyttet til konkrete dopingsaker her hjemme og til dødsfall i USA og Storbritannia.

Den gamle idrettshelten tjente totalt over sju millioner kroner på tiden sin i GNC. Uansett hvordan man snur og vender på det er realiteten den at Koss har tjent store penger på et selskap som selger produkter som kan få brukerne dømt for doping. Det skader hans troverdighet og integritet som forkjemper for ren idrett.

Det er ingen hemmelighet at mange kosttilskudd er omstridte. Helsekostbransjen er kontroversiell, og det dukker stadig opp historier om produkter som ikke holder det de lover eller om fortvilte idrettsutøvere som har fått i seg forbudte stoffer uten at de var klar over det. Det er mange gråsoner inne i bildet i denne bransjen, og mange aktører som helt bevisst balanserer i grenseland.

Kosttilskuddene selges inn som et produkt som skal være prestasjonsfremmende. Hvor går grensen mellom lovlige og ulovlige prestasjonsfremmende virkemidler? Hvor lett er det for unge aspirerende idrettsutøvere å forstå og følge med på hva som er innafor og hva som er over grensen? Som professor Loland så godt påpeker er kosttilskuddsbransjen en utfordring i antidopingarbeidet.

Dette burde ikke være noen overraskelse for en mann som Koss. Han har selv tidligere vært blant dem som har advart mot kosttilskudd. Men den gangen var det WADA-mannen Koss som snakket, ikke GNC-styremedlemmet Koss eller forretningsmannen Koss. I 2011 hadde han tydeligvis ingen betenkeligheter med å sitte i styret til et selskap som tjente pengene sine på den samme typen produkter som han hadde advart mot noen år tidligere.

Det er også interessant at GNC solgte inn Koss som styremedlem nærmest som et slags antidopingsalibi. Hans arbeid i WADA og IOC ble trukket fram overfor aksjonærene. For et selskap som opererer i det omdiskuterte kosttilskuddsmarkedet er det klart det kan være nyttig å kunne vise til at man har styremedlemmer som så sterkt knyttes til arbeidet mot doping. Det gir økt troverdighet i en bransje med mange useriøse aktører.

Man skulle kanskje tro at Koss sin inntreden i styret skulle ha ført til strengere kontroll med hvilke produkter man solgte. Så synes ikke å være. Koss sier selv at han ble valgt inn i styret for å være en stemme knyttet til helse og sport, men er vag når han blir utfordret på hva han konkret gjorde for å ta tak i bekymringene rundt produkter som inneholdt forbudte stoffer. En mann med hans bakgrunn må ha vært klar over risikoen for at også GNC solgte produkter som ikke ville passere gjennom WADAs nåløye.

Jeg syns også det er merkelig at Antidoping Norge er så utydelige i denne saken. De sier at de ikke vet hvilken kunnskap Koss satt med da han var en del av styret. Men et av prinsippene som virkelig har blitt banket inn i de siste årenes dopingdebatt er jo at det ikke holder å skylde på at man ikke visste bedre.

I flere saker, deriblant den svært profilerte saken mot Therese Johaug, har idretten slått ettertrykkelig fast overfor utøvere at det ikke er nok å handle i god tro. Det er ikke hva du visste som er viktig, det er hva du BURDE ha visst som er avgjørende. De tingene du burde ha dobbeltsjekka selv, den informasjonen du burde ha tilegnet deg for sikkerhets skyld. Utøvere har et selvstendig ansvar for hva de putter i seg.

På samme måte har Johann Olav Koss et selvstendig ansvar for å vite hva han tjener penger på og hva selskapet han sitter i styret til holder på med. Hans posisjon i antidopingarbeidet blir selvsagt svekket av at han selv har tjent penger på et produkt som har ført til en rekke dopingsaker her hjemme.