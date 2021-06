Nye tiltak på Svinesund skal redusere kø

På det meste har det vært fem timer lang kø for å komme inn til Norge fra Sverige via Svinesund.

– Dette er selvsagt ikke holdbart for varetransporten, personer som skal på jobb, har vært på jobb eller har vært på en annen nødvendig reise, sier stabssjef Jan Eivind Myklatun i Øst politidistrikt i en pressemelding.

I samarbeid med Halden kommune, Statens Vegvesen og Tolletaten iverksetter politiet flere endringer som skal redusere købelastningen. Flere tiltak er også til vurdering.

To grupper blir prioritert

Myklatun er klar på at det kommer til å bli kø når trafikken er størst, men at tiltakene skal redusere ventetiden først og fremst for varetransport og for dem som har vært på en nødvendig reise.

–Politiet skal fortsatt innreisekontrollere alle reisende. Regelverket er omfattende og komplisert, og den enkelte kontrollen kan ta tid, særlig om den reisende mangler nødvendig dokumentasjon, sier stabssjefen.

Han ber alle reisende til å sette seg inn i regelverket, ta med og gjøre klar dokumentasjon før man kommer til grensekontrollen.

Justisminister Monica Mæland (H) var på en pressekonferanse fredag klar på at det er viktig at folk reiseregistrerer seg før man kommer til grensa, slik at man ikke bruker mer tid enn nødvendig når man kommer inn.

Tiltak som iverksettes: