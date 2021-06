Skottland stoppet England – Chelsea-juvel hylles

England-Skottland 0-0

Gary Neville er bekymret etter det han kaller en stor skuffelse på Wembley.

– Var forventningene for høye til England? Noen ganger kan det sette deg litt ut mentalt, spekulerer engelskmannen under ITVs sending.

TV 2s ekspert synes det ser ut som England mangler en plan når de skal angripe.

– Strukturen offensivt var veldig skuffende. Den var ikke heller veldig bra mot Kroatia. England var en av mine klare favoritter, og det er de fortsatt, men de må heve seg videre i mesterskapet om de skal gå hele veien, sier Jesper Mathisen.

Gareth Southgate tar til seg kritikken.

– Hele laget må se seg i speilet. Det starter med meg. Vi må være bedre enn dette, og vi gjorde ikke nok for å vinne kampen, sier landslagssjefen til ITV.

Unggutt banens beste

Men der engelskmennene måtte tåle kritikk, fikk skottene mye ros. Aller mest gikk til Billy Gilmour. 20-åringen leverte varene i sin første kamp fra start for landslaget.

– De (England) trenger en Billy Gilmour. De trenger en maestro. De har Phillips og Rice, to lignende spillere. Dette er England på hjemmebane, og de er ikke farlige, sa skotske Graeme Souness, som i pausen uttalte at Gilmour hadde vært banens beste.

TV 2s ekspertkommentator lot seg også imponere av Chelsea-juvelen.

– Han står frem som om han har spilt en rekke landskamper. Han viser at han har nivået inne, sa Petter Myhre.

Gilmour ble kåret til banens beste av arrangøren.

– For en kveld. Guttene spilte en utrolig kamp, og vi skapte problemer for England, sier han til skotsk TV.

Kane byttet ut

Harry Kane ble byttet ut rundt et kvarter før slutt etter å ha vært lite involvert. Han mener at uavgjort var et rettferdig resultat, og gir skottene ros for å ha forsvart seg bra.

– Skottland spiller for livet i denne turneringen, og det så du i dag, sier Tottenham-spissen til britisk TV, som understreker at motstanderen også hadde sine sjanser.

BYTTET UT: Harry Kane måtte vike for Marcus Rashford. Foto: Matt Dunham

Byttet tar han med fatning.

– Det er en del av spillet. Manageren tar avgjørelsene han mener er best for laget. Og hvis han føler at det er riktig, må du noen ganger bare ta det, sier Kane.

Landslagssjef Gareth Southgate forklarer hvorfor han valgte å bytte ham ut for Marcus Rashford.

– Vi trengte flere løp i bakrom. Jeg følte at Marcus Rashford ville gi oss den energien. Vi må ta slike avgjørelser basert på hva vi ser, sier Southgate til ITV.

27-åringens to svake kamper i EM-innledningen bekymrer i England. Tidligere landslagsstopper Jamie Carragher skriver at det ser ut som Kane er ute av form og sliten etter en lang sesong.

Roy Keane mener at det ser ut som stjernespissen er på hælene hele tiden.

– Hvis England skal kjempe om tittelen i denne turneringen, trenger de at stjernespillerne presterer, sier iren.

England har nå fire poeng. Trolig betyr det at de går videre fra gruppen. Skottland har ett og må slå Kroatia i siste kamp for at håpet om avansement skal leve.

England møter Tsjekkia i siste kamp, og er gruppevinnere ved seier.

Store sjanser

Begge lag yppet seg i første omgang. Lillebror i nord var nær en sjokkåpning ved Ché Adams etter bare fire minutter, før Englands John Stones kom enda nærmere med en heading i stolpen få minutter etter.

Til tross for enda flere sjanser, gikk lagene til pause med 0-0 på resultattavlen. TV 2s kommentatorteam berømte måten Skottland stresset England på.

– De sliter med å finne Kane, sa Petter Myhre.

– Og de sliter litt med det tekniske, fulgte Øyvind Alsaker opp.

Ropte på straffe

England løftet seg noen hakk like etter sidebyttet. Men etter å ha produsert et par gode sjanser, der Kane omsider hadde sine første involveringer foran mål, fikk skotske Lyndon Dykes en god sjanse.

Spissens avslutning så først ut til å bli reddet på streken av Reece James, men avslutningen hadde trolig gått utenfor.

Drøyt ti minutter før full tid ropte England på straffe. Raheem Sterling gikk i bakken etter en stempling fra Andy Robertson, men verken dommer Mateu Lahoz eller VAR-teamet var imponerte over Englands protester.

– Det er litt kontakt mellom Robertson og Sterling, men ikke nok til at dette skal være et straffespark, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– I Premier League hadde dette vært straffe, slik de har lagt listen. Men i antall frispark og hva de dømmer straffe på, så legger de listen høyere her i EM. Men i Premier League er dette klink straffe, legger Erik Thorstvedt til.