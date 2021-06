Kim Kardashian: – Jeg vil for alltid være Kanyes største fan

Det var i februar superparet søkte om skilsmisse etter syv år som ektepar.

Nyheten kom ikke som en bombe, fordi amerikanske medier hadde en måned i forkant skrevet om hva som var i gjære.

Skilsmissen ble søkt om kort tid etter at den siste sesongen av reality-serien «Keeping Up with the Kardashians» ble sluppet.

I en reunion-episode av TV-programmet, som gikk på lufta torsdag lokal tid, snakker TV-stjerna om forholdet til eksmannen.

SEKS ÅR: Kim Kardashian og Kanye West har vært USAs mest omtalte stjernepar. De var gift i seks år. Foto: Danny Moloshok / Reuters / NTB

– Vi har et fantastisk delt foreldreansvar-forhold, og jeg respekterer han veldig mye. Jeg vil for alltid være Kanyes største fan. Han er faren til barna mine. Kanye vil alltid være familie, sier Kardashian til E!, skriver Reuters.

– Dater ingen

Kim og Kanye ble enige om delt foreldreansvar for parets fire barn, North, Saint, Chicago og Psalm.

Forrige uke delte for øvrig den amerikanske TV-stjerna en et innlegg på Instagram av en ung Kanye for å markere hans 44-årsdag.

Kardashian avviste å gå i detalj om skilsmissen til E!.

– Det var ikke én spesifikk ting. Det var generelt uenigheter på noen områder, sier Kardashian.

Hun ønsket heller ikke å kommentere rykter om hvem hun nå dater.

– Jeg dater ingen, sier Kardashian.

FULGT AV ALLE: Hele verden har kunnet følge med på Kardashian-familien gjennom "Keeping up with Kardashians". Fra venstre: Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian og Kim Kardashian. Foto: Monica Almeida / Reuters / NTB

Seks år som ektepar

Det var i 2012 at reality-stjernen Kim Kardashian og rapperen Kanye West kunngjorde at de var et par. To år senere giftet de seg i en ekstravagant seremoni i Italia.

De var gift i seks år før de, som nevnt, gikk hvert til sitt i februar.

Gjennom over 10 år har man fulgt Kim Kardashian og resten av familien gjennom reality-serien «Keeping Up with the Kardashians». Serien gikk på lufta for første gang i 2007, og gjennom 18 sesonger har en hel verden fulgt med på den verdenskjente familiens opp- og nedturer.

Bryllupet mellom Kim Kardashian og Kanye West i 2014 fikk også mye plass i serien.