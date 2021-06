Slik kan Danmark gå videre på fair play

Et helt spesielt scenario kan oppstå i danskenes gruppe, mens det for Englands del kan være en fordel ikke å vinne gruppen. Les om hvordan gruppene avgjøres her.

I fotball-EM er det innbyrdes oppgjør som gjelder.

Skulle tre lag ende opp med like mange poeng, blir plasseringene avgjort basert på en innbyrdes-tabell mellom de tre lagene.

Kan lagene fortsatt ikke skilles, beveger man seg til hvordan de har gjort det mot samtlige lag i gruppespillet.

1) Målforskjell, 2) antall mål scoret, 3) antall seirer, 4) antall gule og røde kort og 5) ranking basert på EM-kvalifiseringen.

Også de fire beste gruppetreerne skal videre fra EM. Her gjelder samme rekkefølge ved poenglikhet.

Man kan også få en straffesparkkonkurranse ved endt gruppespill. Det skjer imidlertid bare dersom to lag ender på lik poengsum, møtes i siste kamp og ikke kan skilles på målforskjell.

Kilder: UEFA og ESPN.

Gruppe A:

Gruppen er avgjort. Italia skal møte toeren fra gruppe C, mens Wales møter toeren fra gruppe B.

For Sveits venter noen nervepirrende dager. Xherdan Shaqiri og co. må håpe at fire poeng og minus én i målforskjell er nok til å gå videre.

Gruppe B:

Russland-Danmark

Finland-Belgia

Belgia er videre, selv om det ikke er skrevet i stein hvilken plass de ender på. Uavgjort vil sikre dem gruppeseier.

I gruppe B kan man få et ekstraordinært scenario, som ESPN har trukket frem. Hvis Belgia og Danmark vinner sine kamper, får man tre lag med tre poeng.

Da har også alle slått alle på innbyrdes-tabellen. Og vinner Danmark 1-0 mot Russland, har alle slått alle 1-0.

Helt spesielt blir det hvis Belgia samtidig vinner 2-1.

Da har Danmark og Finland nøyaktig lik målforskjell, og lagene vil være foran Russland. Da andre- og tredjeplass i gruppen avgjøres på antall gule og røde kort.

Der har Danmark et overtak med tre gule kort mot Finlands fire før siste kamp. Skulle også det bli utlignet, avgjøres det på ranking fra kvalifiseringen. Der er Danmark foran Finland.

Dette kan også skje hvis Danmark vinner 1-0 og Finland taper 0-3, skriver ESPN. Da er Danmark videre som toer, mens Russland og Finland vil bli avgjort på fair play, eventuelt ranking.

Gruppe C:

Ukraina-Østerrike (Mandag fra kl. 17.25 på TV 2 Sport 1)

Nord-Makedonia-Nederland (Mandag fra kl. 17.25 på TV 2)

Nederland er videre som gruppevinner siden de har Ukraina og Østerrike på innbyrdes oppgjør. De skal møte en gruppetreer i åttedelsfinalen.

For Ukrainas del holder det med uavgjort, ettersom de har bedre målforskjell enn Østerrike.

Nord-Makedonia kan kan verken ta Østerrike eller Ukraina igjen på grunn av innbyrdes oppgjør, og er ute av mesterskapet.

Gruppe D:

Tsjekkia-England

Kroatia-Skottland

Uavgjort sikrer avansement for Tsjekkia og England.

Det er seier som gjelder for Skottland og Kroatia. Fire poeng vil gi gode muligheter for å ta seg videre som gruppetreer.

Skottland har mulighet til å gå forbi England, mens Kroatia har mulighet til å gå forbi Tsjekkia.

England må vinne for å sikre gruppeseieren, men det kan faktisk være en fordel for dem å havne på andreplass. Seier betyr at de møter toeren fra Gruppe F – dødens gruppe med Frankrike, Portugal og Tyskland – i åttedelsfinalen.

Andreplass gir toeren fra gruppe E, som kan bli Sverige, Slovakia, Spania eller Polen.

– Dette kan jo være et kjempefint scenario for England, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter 0-0-kampen mot Skottland.

– For vi sa jo også etter den første kampen at det godt kan være best å være nummer to i denne gruppen, fortsatte han.

Et annet element er hvor kampene går. Hvis England vinner gruppen, spiller de åttedelsfinalen på Wembley. Blir de nummer to, spiller de i København.

– Dette vil jo også gi grobunn for konspirasjonsteorier. Det kommer det til å bli mye av de neste dagene. Hvordan dette skal spille seg ut, og hva de eventuelt skal gjøre når det er et kvarter igjen, la Erik Thorstvedt til.

Men skulle England bli nummer to og gå videre til kvartfinalen, venter gruppevinneren fra dødens gruppe – eventuelt deres overmenn.

Gruppe E:

Slovakia-Spania

Sverige-Polen

Spania har kniven på strupen. De er trolig nødt til å slå Slovakia for å gå videre, men vil til gjengjeld være sikret avansement. Hvis de spiller uavgjort og Polen vinner, er de ute uansett.

Sverige er videre ved poeng mot Polen og er sikret å havne topp tre.

Fordelen til lagene i gruppe E, er at de vet hvor mange poeng de fire første treerne har endt opp med.

Hvis Polen slår Sverige og Slovakia klarer uavgjort mot Spania, får man tre lag med fire poeng. Da vil også alle ha slått alle. Før den siste runden er målforskjellen innbyrdes slik: Slovakia (2-2), Sverige (1-0) og Polen (1-2).

Gruppe F:

Portugal-Frankrike (onsdag fra kl. 20.00 på TV 2)

Tyskland-Ungarn (onsdag fra kl. 20.00 på TV 2 Sport 1)

Det mest sensasjonelle utfallet får man dersom Ungarn og Frankrike vinner sine kamper. Da er plutselig Ungarn videre fra dødens gruppe, mens Tyskland må håpe at tre poeng er nok – og Portugal er ute.

Ettersom de er slått av Tyskland på innbyrdes oppgjør, har Portugal presset på seg foran den siste runden. Men det viktigste blir trolig å unngå tap.

Fordelen til lagene i gruppe F er nemlig at de spiller sist. Da vil de vite om tre eller fire poeng er nok til å gå videre som gruppetreer.