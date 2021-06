Kjærestepar lenket seg fast for å teste forholdet – nå er det slutt

Alexandr Kudlay og Viktoria Pustovitova lenket seg fast til hverandre i et desperat forsøk på å redde forholdet, men fant i stedet ut at de har det best hver for seg.

Kjæresteparet fra Kharkiv i Ukraina var lei av å ha et «av og på»-forhold, og ble derfor enige om å utsette hverandre for en ildprøve.

På valentinsdagen, 14. februar, lenket de seg fast til hverandre med håndjern.

Siden har paret naturligvis gjort alt sammen. De dusjet sammen, handlet sammen og gikk på do med hverandre.

HÅNDJERN: Paret måtte samarbeide om alt. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

Paret dokumenterte noen av øyeblikkene, og la jevnlig ut bilder på en Instagram-profil, som fikk en stadig større følgerskare.

Fredag melder Reuters imidlertid at paret har bestemt seg for å bryte lenkene til hverandre, etter 123 dager.

– Jeg tror dette vil være en lærepenge for oss, og kanskje også hindre at andre par gjør det samme som vi gjorde, sier Pustovitova til nyhetsbyrået.

SMINKE: Alexandr Kudlay venter her på at Viktoria Pustovitova skal bli ferdig med å sminke seg. REUTERS/Gleb Garanich

– Vi er ikke på samme bølgelengde

Ukrainsk TV fulgte paret idet de fikk håndjernene klippet av. I kjølvannet av separasjonen sa Pustovitova at hun har savnet å være for seg selv, men at det også kunne være ensomt da hun var lenket til kjæresten.

OPPVASK: Paret slapp å diskutere hvem som skulle ta oppvasken. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

– Vi var med hverandre hele dagen, hver eneste dag. Jeg fikk ikke noe oppmerksomhet fra ham, fordi vi var sammen hele tiden. Han sa aldri «jeg savner deg», selv om jeg hadde likt å høre det, forteller 29-åringen.

Hennes 33 år gamle ekskjæreste Kudlay sier at han ikke angrer på eksperimentet, fordi de skjønte at de ikke hadde et tilsvarende syn på livet.

– Vi er ikke på samme bølgelengde, vi er helt forskjellige fra hverandre, sier han.

FROKOST: Her forbereder paret frokosten. REUTERS/Gleb Garanich

Satte rekorder

The Guardian skriver at paret planlegger å selge håndjern-restene, og donere deler av summen til veldedighet.

Paret satte også en ukrainsk rekord for hvor lenge to personer har vært lenket sammen.

I deres siste Instagram-bilde som par står de et stykke fra hverandre, stirrende ned i gulvet.