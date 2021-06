Her spiller de endelig fotballkamp igjen: – Vi har ingen tid å miste

– Det er deilig. Deilig å få breddefotballen tilbake, sier Ullern-kaptein Finn Badjour.

Fredag ettermiddag fikk han beskjeden om at 16 måneder uten fullkontaktstrening opphører.

Bare noen timer senere står han klar til å spille kamp på Majorstuen i Oslo.

– Jeg ble fortalt om nyhetene av en kollega. Jeg ble dødshappy. Så jeg fikk jeg beskjed om at vi skulle spille kamp, så ble jeg enda mer happy. Da var det bare å fylle vannflaskene og fylle lagrene, ler han.

– Mentalt slitsomt

På motsatt banehalvdel står Lokomotiv Oslo. Keeper Sivert Pierot er tydelig på at ventetiden har tært på.

LONG TIME, NO SEE: Lokomotiv Oslo-gutta får utdelt drakter før kampstart. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Det har vært tungt. Mentalt slitsomt. Man har ventet og ventet, så det var en lettelse å få startet opp igjen idag, sier Pierot.

– Det er ikke alle som har så mange år igjen med fotball, så det var viktig å få det igang fortere, fortsetter Badjour lattermildt.

– Dette er en fantastisk dag for Idretts-Norge. Endelig kan vi begynne å ta livene våre tilbake. Vi åpner for breddeidretten. Dette gjelder fotball og alle andre typer breddeidrett. Det betyr at det norske folk nå kan trene både utendørs og innendørs, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja til TV 2 da nyheten sprakk tidligere fredag.

– God kontroll på pandemien

– Vi har ganske god kontroll på pandemien. Breddeidrettens innsats er også en grunn til det. Énmetersregelen vil fortsatt gjelde i samfunnet, men breddeidretten trenger ikke å forholde seg til den lenger, fortsatte Raja.

Det betyr at énmetersregelen ikke teller i breddeidretten lengre. Innendørs blir det tillatt at 30 personer trener samtidig, mens det utendørs vil være tillat med opptil 40 personer.

Lag vil kunne spille kamper mot lag fra samme krets. I fjerde fase er det ventet at alle lag kan reise over hele landet og spille kamper.

Og på Majorstuen er de altså godt i gang - og gleder seg til tiden som kommer.

– Vi har ingen tid å miste, sier Pierot.