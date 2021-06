Juvelen hylles etter Sverige-seier: – Noe vi ikke har sett på veldig lang tid

Sverige - Slovakia 1-0

Se sammendrag i videovinduet øverst!

En straffescoring av Emil Forsberg med et kvarter igjen av EM-kampen mot Slovakia sikret 1-0-seier for Sverige i St. Petersburg fredag.

Etter en søvnig førsteomgang var Sverige langt livligere i andre omgang. Anført av en svært aktiv Alexander Isak skapte svenskene flere gode sjanser.

HYLLES: Alexander Isak var i fyr og flamme for Sverige i EM-kampen mot Slovakia. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Den avgjørende scoringen kom etter at Robin Quaison ble flikket gjennom av Isak. Quaison ble felt av Slovakia-målvakt Martin Dúbravka og fikk straffespark.

Etter kampen ble Isak kåret til banens beste av arrangøren.

– Se på den gutten her! Herregud for en spiller! Steget, ballbehandlingen, farten og hele hans koordinasjon er noe vi ikke har sett i svensk fotball på veldig lang tid, sa tidligere Sverige-spiss og nåværende SVT-ekspert Ola Toivonen.

Den 21 år gamle Real Sociedad-angriperen fikk også ros av landslagssjefen Janne Andersson.

– Fantastisk! Han er ikke ferdigutviklet som spiller ennå. Han har så mye i seg. Han er en helhet som er så utrolig spennende, sier Andersson til svensk TV.

Don’t think there’s much doubt that Alexander Isak will attract a lot of attention from clubs across Europe. Exceptional talent. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) June 18, 2021

Sverige står med fire poeng etter to EM-kamper, mens Slovakia har tre poeng. Polen og Spania, som er de to andre lagene i gruppen, møtes lørdag.

Refset Sverige i pausen

Sverige har nå fått en god start på mesterskapet, men førsteomgangen var så innholdsfattig at den utløste sterk kritikk av Sverige.

– Sveriges styrke er å være velorganisert i forsvar, og jeg vil tro at de har en god sjanse i den siste kampen (mot Polen), så de har ikke så mye imot uavgjort her. Jeg like ikke den måten å tenke på. Det er ikke noe underholdende. Spillerne ønsker å vise seg frem, og jeg forventer at Sverige viser mer kreativitet, sa tidligere Liverpool- og Tottenham-spiller Danny Murphy på BBC.

– Om man holder med Sverige, vil man være rasende fordi de ikke har vist noen vilje til å vinne kampen, og de trenger en seier, uttalte tidligere Wales-kaptein og Swansea- og Everton-stopper Ashley Williams på BBC.

– Jeg tror ikke de er fornøyde i det hele tatt i den svenske garderoben, sier tidligere Sverige-spiss og nåværende SVT-ekspert Ola Toivonen.

Matchvinneren tar selvkritikk

Emil Forsberg er enig i at laget ikke leverte som forventet fra start.

– I første omgang kom vi ikke helt opp. Vi har noen bra sekvenser, men faller litt for dypt mot slutten av første omgang og får for mye press på oss. Men så synes jeg at vi skaper mer trøkk i andre omgang, sier Leipzig-stjernen til svensk TV.

Svenskene gikk i garderoben med tro på seier.

– Det var veldig positivt. Vi visste at vi kunne snu det. Vi er mentalt sterke, og vet at vi kan havne under et trykk i blant, men jeg synes vi viser stor vilje når vi kommer tilbake i andre omgang, sier Forsberg.

Alexander Isak stemmer i.

– Vi kommer ut i andre omgang med en helt annen energi, og fortjener klart denne seieren, sier Real Sociedad-spissen, som ble kåret til banens beste.

Janne Andersson er enig i spillernes vurdering av kampen. Landslagssjefen ser lyst på fortsettelsen.

– Jeg er veldig fornøyd med fire poeng. Vi har satt oss i en kanonposisjon, sier Andersson til svensk TV.

Sverige åpnet mesterskapet med å spille 0-0 mot Spania.