Straffedømt kryptohandler i langt politiavhør – reagerer på ryktene

Denne uken satt en mannlig kryptohandler, som tidligere er dømt for svært alvorlig kriminalitet, i et mange timer langt avhør med politiet. Nå har mannen fått beskjed om at han har status som vitne i saken. Selv føler han seg «kastet under bussen».

Snart tre år har gått siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem på Lørenskog utenfor Oslo.

Ektemannen Tom Hagen (71) er siktet for drap eller medvirkning til drap, mens en kryptokompetent mann i 30-årene, den såkalte «kryptomannen», er anklaget for medvirkning til frihetsberøvelse. Begge nekter straffskyld.

Politiet har ikke kommentert mistankegrunnlaget mot de to på lang tid, men overfor retten argumenterte de i fjor for at Hagen har hatt en rolle som «bestiller». De mener han var på jobb da kona forsvant.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen (68) har vært borte siden hun ga fra seg sitt siste kjente livstegn klokken 09.14 om morgenen den 31. oktober for snart tre år siden. Foto: Privat

Et av de heteste sporene, som politiet håper og tror at kan lede dem til gjerningspersonene, er jobben med å «knekke kryptokoden».

Jakter moduskandidater

I trusselbrevet Hagen sier han fant i huset den dagen kona forsvant, opplyses det om hvordan han kunne kommunisere ved å sende bitcoin. Det ble sendt bitcoin både fra motparten og fra Hagen/politiet.

For å få hjem kona si måtte han betale ni millioner euro i en annen kryptovaluta som heter monero. Sommeren 2019, mer enn åtte måneder etter forsvinningen, betalte Hagen deler av beløpet i monero.

I slutten av mai gikk politiet også ut med ny informasjon: Spor i saken tyder på at planleggingen av ugjerningen startet 28. juni i 2018 – drøyt fire måneder før Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Dessuten er det brukt en tredje kryptovaluta i saken: dash.

Politiets håp er bryte seg gjennom krypteringen og finne ut hvem som sitter i den andre enden.

Samtidig jobber de med å finne personer som har høy kompetanse på kryptovaluta, og som også har kriminell gjennomføringsevne- og vilje.

I langt politiavhør

TV 2 er kjent med at en konkret person har vært politiets søkelys den siste tiden. Han er kryptohandler, og han er tidligere dømt for alvorlig voldskriminalitet.

Mandag var mannen inne til et mange timer langt avhør der politiet blant annet stilte spørsmål om kjøretøy han har disponert, reiser han har gjennomført til Russland og hva han gjorde på konkrete datoer forut for forsvinningen.

Han har også det han kaller en perifer relasjon til en person som den siktede «kryptomannen» i 30-årene kjenner godt.

I en e-post til TV 2 gir den tidligere straffedømte kryptohandleren uttrykk for at han synes det er belastende å bli spekulert inn i en så alvorlig straffesak, og at dette også har gått utover hans nærmeste familie.

Mannen skriver samtidig at han har full forståelse for at politiet har ønsket å sjekke ham ut av saken.

– Men dette burde skjedd på et mye tidligere tidspunkt, mener han.

Status som vitne

Selv er han opprørt over at navnet hans er publisert på ulike nettfora.

– Det føles nærmest som en kafkaprosess at noen kan kaste ut et navn i et anonymt nettforum, og at dette får såpass store konsekvenser for meg og min familie, skriver han.

Kryptohandleren er sterkt kritisk til at politiet ikke har gjort mer for å fjerne innlegg på internett der hans navn nevnes som en mulig gjerningsperson.

Kryptohandleren har via sin advokat Øystein Storrvik fått bekreftet av politiet at han har status som vitne i saken.

– Han er også avhørt som vitne. Da er det naturligvis en belastning at det skrives ting på nettet der det påstås at han er skyldig i saken. Det dreier seg om erstatningsutløsende ærekrenkelser som også kan være straffbare i form av krenking av privatlivets fred fordi anklagene er så alvorlige, sier Storrvik til TV 2.

– Kastet under bussen

TV 2 har sendt etterforskningsledelsen flere spørsmål, blant annet om politiet bruker informasjon fra nettfora i etterforskningen, om det har vært medvirkende til at kryptohandleren ble kalt inn til avhør, og om det tas affære når personer navngis og kobles til alvorlig kriminalitet på denne typen nettsteder.

LEDER AN: Politiinspektør Gjermund Hanssen er påtaleansvarlig i Lørenskog-saken. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Politiet har forståelse for at det oppleves belastende å bli knyttet til alvorlige straffbare handlinger i mediene, på nettforum eller i andre sosiale medier. Vi har følgelig ingen kommentarer til spørsmålene, skriver politiinspektør Gjermund Hanssen i en e-post til TV 2.

Politiet har ikke svart på spørsmål om hvorfor kryptohandleren ble avhørt nå, om hva som er bakgrunnen for at han havnet på politiets radar, eller om han tidligere har hatt en annen status enn vitne.

Mannen er ikke betrygget av svarene fra politiet.

– Det føles litt som politiet lar uskyldige mennesker bli kastet under bussen i ville konspirasjonsteorier med blant annet russisk mafia for at politiet senere skal se om det har kommet noe ut av de grunnløse spekulasjonene, sier han.

Uklar tidsplan

Fremdeles jobber titalls politifolk daglig med Lørenskog-saken. Etter at politiet på høsten i 2019 uttalte at de håpet å oppklare saken innen året var omme, har de ikke villet si noe om tidshorisonten for sitt arbeid.

TV 2 sendte torsdag flere spørsmål til statsadvokat Erik Marthinussen, som jevnlig orienteres om politiets etterforskning.

– Saken er alvorlig, meget omfattende og kompleks. Etterforskningen er tidkrevende. Politiet bruker betydelige ressurser på saken, og det utføres etter mitt syn relevant arbeid i saken med den fremdrift og hurtighet som kan forventes i så en omfattende og kompleks sak, skriver Marthinussen.

ORIENTERES: Statsadvokat Erik Marthinussen blir aktor hvis Lørenskog-saken havner i retten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han skriver videre at politiet plikter å utføre alle etterforskningsskritt som med rimelig grad av sannsynlighet kan lede til en oppklaring.

– Det gjenstår fortsatt flere relevante etterforskingsskritt i saken, og det er derfor vanskelig å sette noen dato for når etterforskningen kan forventes ferdigstilt. Det er av de samme grunner vanskelig å gi noe tidsaspekt for hvor lenge politiet kan bruke store ressurser på saken, skriver han.