King vil ta sats: – Får vi til dette, så har vi et veldig godt landslag innen 10-15 år

Joshua King mottok heder og ære da han i mai gjorde det kjent at han denne sommeren vil holde en gratis fotballskole i Oslo. Landslagsstjernen mener det er blitt for dyrt å drive med idrett og vil selv ta grep for å hindre at barn stenges ute fra idretten av økonomiske årsaker.

I dag ble Joshua King mottatt som helt da hans egen tre dager lange fotballskole startet i Oslo.

– Jeg har sett mange sprudlende unge mennesker som gleder seg til å komme skikkelig i gang. Jeg var jo en av dem for mange år siden, så jeg vet akkurat hvordan det er, sier Joshua King til TV 2.

Og nettopp sin egen fortid er nok en av grunnene til at landslagsspilleren nå slår et skikkelig slag for at idrett skal koste minst mulig. Selv påpeker han at han var enebarn og fikk nærmest det han pekte på, men han minnes fortsatt kompiser fra barndommen som ikke fikk være med å spille fotball.

– Jeg håper dette bare er starten. Tanken til meg og Kalle (medarrangør Karl Henrik Felde, journ. anm.) er ikke at dette bare skal være en skole i år og så er vi ferdig. Etter hvert håper jeg dette er noe vi kan gjøre i hele Norge, gjerne to ganger i året, sier King og avslører kanskje hans aller største håp:



– I tillegg hadde det vært gøy om vi fikk til en fotballskole i Groruddalen en gang i uka der barn fikk komme og trene med profesjonelle trenere. Da skal jeg love deg at innen 10-15 år, så hadde vi hatt et veldig godt norsk landslag, sier King.

– Det er en investering for norsk idrett

TV 2 har den siste tiden omtalt at det norske landslaget blant annet ligger langt bak en del sammenlignbare land når det kommer til spilletid i topp fem-ligaene. På Danmark og Norge er det for eksempel klasseforskjell.

– Fotballen i Norge er litt bak når det kommer til talenter og mesterskap. Om vi for eksempel kan få fram to-tre talenter fra denne fotballskolen som ender opp med å nå drømmen om å bli fotballspiller, så hadde jeg blitt superglad. Men det viktigste er å ha det gøy, påpeker King.

Han mener likevel at frafall er et problem som norsk idrett må være bevisst på.

King, med en fortid i klubber som Manchester United, Bournemouth og Everton, påpeker at ethvert frafall kan bety et tapt talent.

– Jeg er helt for at det ikke skal koste noe særlig for unge barn å drive med idrett. Ja, de bør kjøpe fotballsko og leggskinn, men resten bør være gratis. Si at du hindrer 100 barn å spille fotball: Da stopper du kanskje ti som kunne nådd Eliteserien, fem som kunne spilt i Europa og en som kunne nådd Premier League og levd ut drømmen, sier King.

Han håper det norske samfunn i større grad legger til rette for barn uavhengig av økonomiske ressurser i framtida.

– Jeg føler dette er en investering for norsk idrett. Det er ikke alltid at man trenger penger. La oss investere i ungdom og barn. Det kan gjøre idretten i Norge bedre, og da tenker jeg ikke bare på fotball, men også på andre idretter, sier landslagsspissen.