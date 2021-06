Cavendish utelates fra Touren – forklaringen er oppsiktsvekkende

Se Tour de France på TV 2 og TV 2 Play fra lørdag 26. juni.

En kneskade på Sam Bennett gjorde plutselig formsterke Mark Cavendish aktuell for et sensasjonelt comeback i Tour de France, men nå knuser Patrick Lefevere, lagsjef Deceuninck-Quick-Step, håpet om å se Cavendish i Touren.

Lefevere opplyser til Cyclingnews at Bennett er på bedringens vei og i rute til å rekke Tour de France-starten i Brest lørdag 26. juni.

Det er uaktuelt for den frittalende lagsjefen å ta med to sprintere til Touren. Det kommer Lefevere med en oppsiktsvekkende forklaring på.

– Sam er ikke den sterkeste i hodet. Om alt går bra, blir han sterkere og sterkere, slik vi så i Tour de France i fjor, men om det er usikkerhet og han skal ha Mark Cavendish på hjul, blir han nervøs. Veldig nervøs, sier han.

MÅTTE SE SEG SLÅTT: Sam Bennett (t.v.) og Mark Cavendish (t.h.) måtte se Jasper Philipsen (midten) ta seieren i årets Schelderprijs. Foto: David Stockman

Lefevere mener denne usikkerheten gjorde at Alpecin-Fenix' Jasper Philipsen vant Scheldeprijs foran nettopp lagkameratene Sam Bennett og Mark Cavendish, som fulgte på de neste plassene i rittet i begynnelsen av april.

I fjor tok Sam Bennett to etappeseirer og vant den grønne poengtrøyen i Touren. Iren er nå inne i sin siste sesong i Deceuninck-Quick-Step.

FRITTALEDE: Patrick Lefevere, lagsjef i Deceuninck-Quick-Step. Foto: David Stockman

– Vi ønsker å stole 200 prosent på Sam, selv om han forlater laget. Det er noen lag som ikke tar med ryttere på utgående kontrakt til Touren, men jeg har aldri gjort det, sier han.

Cavendish står med fem seirer denne sesongen, senest i et sterk sprutfelt på avslutningsetappen i Belgia rundt forrige helg. Denne uken uttalte briten til The Telegraph at han ville elsket å få muligheten til å sykle i Tour de France igjen.

– Jeg er sikker på at Sam kun reiser om han er hundre prosent frisk. Det er åpenbart mye press på ham etter å ha tatt den grønne trøyen. Jeg er sikker på at han kommer til å gjøre det beste for laget. Sam er profesjonell. Jeg må bare være klar dersom det er behov for meg, sa Cavendish til avisen.

Cavendish er under kontrakt med Deceuninck-Quick-Step ut sesongen.