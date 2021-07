VW Tiguan er en bil de aller fleste forbinder med fornuft. Første generasjon slo ned som en liten bombe, da den kom i 2008. Den kompakte SUVen ble solgt i bøtter og spann. I Norge var det naturligvis diesel som gjaldt.

Generasjon to kom i 2017. Betydelig større, flottere å se på – og en mer fullverdig SUV, denne gangen.

Men på knappe ti år, hadde bilverden forandret seg drastisk. Ikke minst markedet i Norge. Og ikke minst for VW-konsernet, som måtte gjennom en skikkelig hestekur i kjølvannet av Dieselgate.

Så da generasjon to kom, var det ikke lenger diesel som gjaldt. Elektrifisering, enten ren elbil eller ladbare hybrider, hadde skutt fart.

Tiguan, som egentlig var tenkt å komme som ladbar hybrid tidlig, falt mellom to stoler. Salget ble aldri i nærheten av det man hadde med første generasjon.

Nå har vi riktignok fått en ladbar utgave, kraftig forsinket. Men vi har denne gangen testet en annen variant. En langt mer potent utgave.

Slik ser første generasjon av VW Tiguan ut. Denne ble det solgt mye av i Norge.

Prisgunstig - tross alt

VW har nemlig for første gang laget en egen R-utgave av Tiguan. R betyr Racing, og vi snakker tidenes raskeste Tiguan, her. Motoren har den fått låne av Golf R. Så det mangler ikke på kraftoverskudd.

Den smeller inn på markedet med en overraskende gunstig pris, også. Fra 726.600 kroner, må sies å være lavt, for en såpass heftig SUV med stor bensinmotor.

Så skal vi legge til at testbilen, med en god porsjon ekstrautstyr ender på 906.000 kroner. Men du kommer langt om du setter av 100.000 kroner til ekstrautstyr. Selv om det er fristende å svi av blant annet 46.000 kroner på et Acrapovic-eksosanlegg. Det gir nemlig en særdeles kjærkommende V8-aktig buldrelyd. Mer om det senere.

Ingen direkte konkurrenter

Egentlig er det litt sprøtt at et bilmerke som VW slår ut håret og lager Tiguan R. Det trodde vi faktisk ikke de hadde baller til å gjøre. Så kudos til dem for det! Den er jo en passende storebror til morobilen T-Roc R – og lillebror til flaggskipet Touareg R (som forøvrig er en ladbar hybrid).

Tiguan R plasserer seg i et segment med nær sagt ingen direkte konkurrenter – altså mellomstor SUV med bensinmotor på over 300 hestekrefter. Alle andre lager jo stort sett ladbare hybrider. Riktignok har du BMW X2 M35i xDrive – men den er på lang nær like romslig. BMW X3 M40i er for dyr til å sammenlignes.

Den ser ikke så aggressiv ut bakfra – selv med Acrapovic-eksos.

Nærmeste "konkurrent" blir fort Mercedes-Benz GLB 35 4Matic. Men den har noe mindre motor, er litt tregere, har mindre bagasjerom – og koster rundt 100.000 kroner mer.

Kanskje Tiguan R faktisk kan være et prisgunstig alternativ? Vi har sjekket:

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Hva er nytt:

Vi har allerede røpet hva som er rosinen i pølsa – nemlig den herlige 2-literen vi kjenner fra Golf R. Her får du 320 hestekrefter, og et dreiemoment på 420 Nm. Og selv om Tiguan etterhvert er blitt en ganske stor bil, gjør R-utgaven 0-100 km/t på 4,9 sekunder. Det står det respekt av.

Ser du bort ifra ikke-elektriske-SUVer, er Tiguan dermed noe av det sprekeste du får. I alle fall til godt under millionen.

Firehjulstrekk-systemet i Tiguan R er nyutviklet, med en selektiv kontroll av dreiemomentet mellom bakhjulene. Volkswagen kaller det 4 MOTION med «R-Performance Torque Vectoring».

Den nye drivenheten fordeler ikke bare kreftene mellom for- og bakaksel, men også mellom bakhjulene. Opptil 100 prosent av dreiemomentet som går bakover kan ledes til ett enkelt hjul.

Understellet er senket 10 mm og bilen har fått progressiv styring med bedre feedback.

Tiguan R har «Race» som eget kjøreprogram. Da er alle bilens systemer innstilt for maksimal ytelse, og den elektroniske stabilitetskontrollen (EDC) kan deaktiveres. Programmet kan aktiveres med en egen R-knapp på rattet.

Fortvilet eier får ikke vasket bilen

Vi sjekket hvordan Tiguan R fungerte som trekkesel. Her kommer virkelig den sterke motoren til sin rett.

Hvordan fungerer det?

Gjør klar smilet, du kommer til å få bruk for det! VW har lagt ned mye innsats i å sørge for at kjøreegenskapene skal stå i stil til motoriseringen. Vi har latt oss imponere over det nye firehjulsdriftsystemet i Golf R, allerede. Her leverer det, igjen.

Sammen med et stramt oppsett på det justerbare understellet – kan du faktisk kjøre aktivt med denne voksne SUVen, uten at det føles unaturlig. Egenvekten er heller ikke avskrekkende – med 1.671 kilo. Her merkes det at du ikke har en tung batteripakke å drasse på.

Like moro som T-Roc er det ikke, høyere tyngdepunkt og mer vekt setter noen begrensninger. Men fy flate, dette er rett og slett en overraskende kompetent bil i svingene!

Testbilen er utstyrt med 21" felger, som selvsagt ser rått ut. Men vi mistenker at 20" ville vært nok i massevis, og gitt enda litt mer komfort og mindre støy. Når det er sagt: Komforten er godt ivaretatt, til tross for hjulstørrelsen. Det høres nesten rart ut, men bare prøv, så får du se.

Setene er gode og rattet både ser bra ut, og føles godt å holde i. Interiøret for øvrig er nøkternt. Her merker du at man sitter i en VW. Hvorfor ikke dra på litt, når man først lager en så kul bil? Akkurat som i Golf R, skulle vi ønsket man hadde litt mer særpreg på innvendig. Alt er svart og mørkt. Bare en annen farge på skinnet, ville gitt et betydelig løft.

Vi synes heller ikke de digitale instrumentene fungerer bra nok med styring via knappene på rattet. Her ligger man et godt stykke bak konsernsøsken Audi.

Det blir fort ganske grått og svart i Tiguan R. Tenk hvordan noe annet enn svart skinn ville løftet opp inntrykket. De digitale instrumentene fungerer ikke optimalt – men vi liker at du har mulighet for head up display.

For øvrig har testbilen head up display (av typen som viser informasjonen på en liten skjerm). Det synes vi er viktig utstyr på moderne biler. Det koster 7.000 kroner, men er vel verdt prisen. Bare synd du ikke får opp informasjon om telefon og multimedia.

Både Golf R og Tiguan R kan utstyres med Acrapovic eksosanlegg. Men i Tiguan er lydbildet både råere og byr på dypere og kraftigere buldring. 46.000 kroner er mye for å frisere på lyden – men så gleder du deg over det hver gang du har en kaldstart eller gir på litt ekstra.

En av de viktige egenskapene Tiguan R har å by på, er at den kan trekke opptil 2,2 tonn. Vi sjekket ut hvordan bilen fungerte med båthenger bak, og bortsett fra at forbruket naturligvis øker, går det veldig fint. Når du har mye vekt bak bilen, kommer den kraftige motoren virkelig til sin rett. Hengerfeste koster 9.900 kroner.

Noen Tesla-killer blir den aldri. Til det blir 0-100 km/t på 4,9 sekunder for tregt. Men du har til enhver tid et passelig kraftoverskudd. På langkjøring var det uproblematisk å få forbruket ned i rundt 0,75 l/mil. Oppgitt blandet forbruk er 0,97 l/mil.

Vi har kjørt R-utgavene av Golf, Tiguan, Touareg og T-Roc. Vår favoritt er fortsatt T-Roc, for aktiv kjøring. Men Tiguan gir deg så mye mer plass, komfort og fleksibilitet, at den peker seg ut som det mest fornuftige valget.

Men så var det dette med elbiler, da. Nei, vet du hva. Det går vi ikke inn på, denne gangen. Det blir rett og slett noe helt annet.

Les mer om Tiguan R her

Akkurat som i en vanlig Tiguan er det enorm plass i baksetet. Dessuten kan setene skyves fram og tilbake – og vinkelen på ryggen justeres.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha en potent SUV til under millionen

Ikke bilen for deg hvis?

Du vil ha lavest mulig drivstoff-utgifter

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 11.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne 62 vurderinger av VW Tiguan. Men enn så lenge er det ingen omtaler av den nyeste utgaven.

Fra siden ser Tiguan barsk og sporty ut – med sine 21" felger, blå bremsekalipere og oppgraderte bremser.

Tiguan R 2,0 TSI 4Motion Motor og ytelser: Motor: 2-liter, 4 syl., bensin Effekt: 320 hk / 420 Nm 0-100 km/t: 4,9 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk (WLTP): 0,97 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 451 x 209 x 167 cm Bagasjerom: 615 / 1.655 liter Vekt: 1.671 kg Tilhengervekt: 2.200 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 726.600 kroner Pris testbil: 906.200 kroner

Se video: Her kan du se VW Tiguan i offroad-løypa:

