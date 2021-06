Kan endelig arrangere drømmebryllupet: – Nå blir det hæla i taket

Den 20. juni i fjor skulle Janita Herbert (30) og Thomas Andersen (28) ha giftet seg på Losby gods i Lørenskog.

På gjestelisten sto 90 venner og familiemedlemmer, og alt var klart for en real bryllupsfest.

Men pandemien satte en effektiv stopper for planene. Selv om smitten i Norge var lav i juni i fjor, var det svært begrenset hvor mange man kunne invitere til fest og bryllup.

Janita og Thomas bestemte seg derfor for å skyve planene ett år, til den 10. juli, og tenkte at pandemien antageligvis var over i god tid.

Slik gikk det ikke.

Tegnet tre ulike planer

– Men vi bestemte oss for å gifte oss uansett. På et tidspunkt forberedte vi oss på å bare være oss to pluss vitner, forteller Janita.

Som et ledd i bryllupsplanleggingen tegnet hun etter hvert opp tre ulike muligheter: plan A, plan B, og plan C. Plan A var kun 20 personer, plan B var 50, mens plan C innebar nesten full gjenåpning.

I dag fikk Janita beskjeden hun hadde håpet på. Regjeringen fortsetter gjenåpningen av Norge, og hun kan ønske alle venner og hele familien hjertelig velkommen til bryllupsfest.

– Jeg er målløs. Jeg burde skrevet en bok om hvordan det har vært med tre år med bryllupsplanlegging. Jeg har gått med håpet på det beste, og plutselig så alt er linet opp. Nå er det bare jubel og glede, sier hun.

Åpner mer enn det som er skissert

Fredag holdt Erna Solberg (H) pressekonferanse om gjenåpningen av Norge.

Der gjorde statsministeren det klart at smittesituasjonen og innleggelser på sykehus nå tillater at Norge går inn i den såkalte fase tre av gjenåpningen.

– Vi er i rute, og det er på tide å få fart på Norge. Vi er klare til å gå til trinn 3, og mer enn det som er skissert, sa Solberg.

Trinn 3 i gjenåpningsplanen iverksettes søndag klokka 12. Da gjøres en rekke endringer.

Dette er trinn tre i gjenåpningsplanen Her vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom. Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler. For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat. Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester. Vi vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor. I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser. Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet. Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes. Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring. Det er ikke sikkert at alle lettelsene i et trinn blir innført samtidig. Du kan lese om alle tiltakene i gjenåpningsplanen her. Kilde: Regjeringen

Trinn tre innebærer blant annet at det anbefalte taket på hvor mange som kan samles på private arrangementer økes til hundre. Dermed er det godt nytt for alle som planlegger bryllup, bursdag eller en anne type fest.

– Hæla i taket

– Jeg har bare håpet i det lengste, og jeg har vært optimist. Samtidig har jeg måtte forberede meg på at det ikke gikk. Men nå gikk det, sier Janita sprudlende glad til TV 2.

Hun forteller videre at det har vært vanskelig å planlegge fordi det har vært usikkert hvor mange man kan invitere. Når man inviterer til bryllup er det mange som har noe reisevei, og flere venner blir nødt til å holde av hele helgen for å kunne delta.

– Jeg har sagt til vennene mine at jeg har forståelse for om de sier nei. De fleste som var på C-listen min er jo gode venner, og jeg forberedte meg på at det kunne hende det ble uten dem.

Men nå er det klart for fest den 10. juli.

– Det hadde vært en fin dag uansett, men nå blir det hæla i taket, sier hun.