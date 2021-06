– Vi har ikke kontroll på bestanden

Det er et fiskeeventyr av de sjeldne innbyggerne i Lofoten nå opplever.

– Der sitter den! Nei, den dro igjen, utbryter Leif Richard Larsen.

Nok en pukkellaks har bitt på sluken.

EVENTYR: – Det er litt bekymringsfullt det vi ser, sier Leif Richard Larsen. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det siste tre ukene har det vært en eksplosjon ut av denne pukkellaksen. Det er litt av et eventyr, forteller sportsfiskeren.

Han er ute i båten på innersiden av Stamsund i Lofoten. Om bord er også Espen Ellingen.

– Det meldes om fangster fra noe og femti til en som vi har fått så langt, humrer Ellingen.

Svarteliste fisk

Det har vært og er et eventyr, forteller han.

Pukkellaks kommer fra Stillehavet, men ble satt ut på Kolahalvøya i gamle Sovjetunionen på 50-tallet.

Den er svartelistet i Norge og hører ikke hjemme her.

– Hva tenker dere om at den er i så store mengder her i Lofoten?

– For oss som fisker etter villaks er det artig å få den på kroken, men den hører jo ikke hjemme her i det hele tatt, sier de to.

– Hvordan kjenner dere igjen at det er den fremmede arten?

– Du ser det her bak på de svarte prikkene bak på sporen. Samtidig så har han svart tunge. Det er det vi ser det på, sier Espen Ellingen.

FREMMED ART: – Den er artig å få på kroken, men vi er litt bekymret, sier Espen Ellingsen Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Ekkoloddet viser at de er store stimer som står under båten.

– Den biter på, men er litt vanskelig å få om bord. Den er litt løs i kjeften, sier Espen Ellingsen.

Enorme mengder

Det rapporteres om svært store fangster fra Lødingen i Vesterålen og hele veien på innersiden av Lofoten helt til Å.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) forteller at fisken også er registrer på Færøyene, Island, norske havet og så langt nord som rundt Svalbard er det pukkellaks.

SMAKER GODT: Pukkellaksen er en god matfisk så lenge den blir tatt i havet. Foto: TV2-tipser

De enorme mengdene som Lofotværingen opplever, er så voldsomme at det har ført til bekymringer blant flere.

– Det er tatt over tusen fisk på stang fra land i løpet av ei ukes tid, og jeg tror det er ingen som hadde forutsett de store flakene med fisk som står på innersiden av Lofoten, sier John Davy Oddekalv i fiskeutvalget til Nordland Jeger- og fiskeforening.

Han får støtte fra forskeren fra NINA.

– Vi har ikke hørt om slike fangster fra tidligere år med innsig av pukkellaks, sier Karl Øystein Gjelland, seniorforsker hos Norsk institutt for naturforskning.

Registreres flere plasser

De er nå registrer pukkellaks fra Møre og opp til Finnmark og bestanden er ute av kontroll.

– Ja det må vi jo si at vi ikke har kontroll. Vi vet heller ikke i stor grad om det innsiget som kommer fra gyting i norske elver fra tidligere år. Vi vet heller ikke om det er lengre øst i Barentshavet og Kolahalvøya, sier Gjelland.

BØTTA FULL: 20 pukkellaks på noen timer er ikke uvanlig. Foto: Aleksander Gylseth

Nå blir det spennende å se om den trekker opp i elvene.

– Jeg tror ikke at man vet nok om konsekvensene når den kommer opp i elvene og vassdragene over hele Norge. Nå er vi redde for vassdragene her i Nordland, sier John Davy Oddekalv i Nordland jeger- og fiskeforening.

MENGDER: Pukkellaks stimene vises godt på ekkoloddet. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Det er første når fisken går opp i ferskvann at den utvikler den velkjente pukkelen på ryggen. Etter gyting dør laksen, og dersom det blir enorme mengder kan de råtne og i verstefall føre til hittil ukjente sykdom i elven.

– Det er viktig å følge med og det må mer forskning til på pukkellaksen, sier Oddekalv.

Vil ha hjelp

Pukkellaksen gyter til høsten en tid før den norske villaksen går opp i elvene for å gyte.

Nå vil forskeren fra NINA ha hjelp.

– Vi ønsker at så mange som mulig sender oss prøver av finner, lakseskjell og mageinnhold, slik at vi kan spore hvor fiske kommer fra, oppfordrer Karl Øystein Gjelland, seniorforsker hos NINA.

Fisk mest mulig og ikke kast den ut igjen. Så lenge den oppholder seg i sjøen er det en meget god matfisk.

– Hvordan smaker egentlig pukkelaksen?

- Jeg har hatt den på grillen og den er fantastisk god. Veldig god og er fullt på høyde med vanlig laks, sier Leif Richard Larsen.

Fiskekompis Espen Ellingsen er enig.

– Den smaker litt blanding mellom sjørett og laks, sier Ellingsen.