Supportere jublet da EM-helten skulle forlate klubben

– Jeg sa til ham: Så snart jeg har spilt 143 kamper, slutter jeg på landslaget.

Jarmolenko snakker om den ukrainske legenden Anatolij Tymostsjuk.

Midtbanespilleren, rekordholder for Ukraina med 144 landskamper, pleide å spøke om at Jarmolenko var den eneste som kunne ta ham igjen.

Selv om West Ham-spilleren er like ved å runde 100 landskamper og snuser på Andrij Sjevtsjenkos målrekord, hevder han at han ikke bryr seg om tall og rekorder.

Og han når ikke helt opp blant Ukrainas største helter, landslagskarrieren til tross.

– Du kan si at han aldri ble like populær som våre andre idrettsstjerner, som Sjevtsjenko og Klitsjko-brødrene. Men hvis du ser på de fem mest populære fotballspillerne nå, er Jarmolenko blant dem, forteller Anton Kyryliuk, som jobber i norsk-ukrainsk handelskammer og følger fotballen i hjemlandet tett.

Tungt Europa-eventyr

Kantspilleren med det gode venstrebeinet slo igjennom i Dynamo Kiev.

Historien kan man dra kjensel på: Jarmolenko fikk sjansen på guttelaget, var ikke god nok, ble sendt hjem, trente mer, spilte seg inn på det lokale laget og ble hentet tilbake til hovedstaden for «masse penger», som han har kalt det selv.

Ifølge Transfermarkt betydde det rundt 2,5 millioner kroner for en 17-åring – uten at det er noe Dynamo Kiev-toppene angrer på i etterkant.

To år senere debuterte han for landslaget med scoring. Jarmolenko ble sammenlignet med legendariske Andrij Sjevtsjenko. Etter hvert begynte beilerne å stille seg i kø.

ETTERTRAKTET: Andrij Jarmolenko scoret 137 mål på 340 kamper for Dynamo Kiev. Her fra en europacupkamp mot Everton. Foto: Peter Cziborra

Vinteren 2014 skal han ha vært svært nær en overgang til et da titteljagende Liverpool. Brendan Rodgers var etter sigende desperat etter å hente ham. Men da Dynamo Kiev-presidenten ville at hele summen skulle betales med en gang, kollapset avtalen, skal man tro The Times.

– Jeg var veldig nær å signere for Liverpool, men jeg ser ikke noe poeng i å grave i det nå, har Jarmolenko tidligere sagt til avisen.

Kantspilleren ble værende lenger enn man trodde i hjemlandet. Først tre og et halvt år senere ble han solgt.

Drøyt 200 millioner kostet han Borussia Dortmund, et rekordsalg for Dynamo Kiev. Den gangen 26 år gamle Jarmolenko levde ikke opp til forventningene. En skade og trenerskifte bidro til at det bare ble én sesong og 26 kamper for den tyske storklubben.

Jarmolenko var opprørt over at han ikke fikk sjansen under klubbens nye trener. Han dro videre til West Ham. Igjen med store forventninger, igjen uten å innfri.

Svak attest

På tre sesonger er det blitt med 54 kamper og ti mål. Skader har nok en gang vært en faktor.

I april startet ryktene om at Dynamo Kiev ønsker ham tilbake.

Skulle det bli en overgang, får han ikke med seg en varm attest fra klubbens supportere.

«Han er skadeplaget, har ingen fart uansett hvordan man snur og vender på det og ser bare ikke robust nok ut til å takle Premier League. Han er den best betalte spilleren i West Ham. Å få ham bort fra lønnslisten, er vitalt for David Moyes i sommer», står det på supporternettstedet Hammers News.

De har lagt ved supporterreaksjoner på overgangsryktene fra sosiale medier. En skriver at han blir med på å sponse flybilletten. En annen skriver at han hadde glemt at Jarmolenko fortsatt var der.

Halvannen måned senere sprudler 31-åringen i EM. Først skrudde han inn et av mesterskapets vakreste mål mot Nederland.

Så noterte han seg for mål og assist i seieren over Nord-Makedonia, som gjør at håpet om avansement lever for fullt.

Antony Martin i Hammers News står på sitt uansett.

– Jeg tror ikke det forandrer noe angående hans fremtid i West Ham. Han passer helt klart ikke inn i Premier League, sier engelskmannen til TV 2.

– De fleste supportere vil at «Jarmo» skal bli solgt. Personlig har jeg ikke noe imot ham, men jeg vil også at han skal bli solgt, spesielt med ett år igjen av kontrakten, fortsetter han.

IKON: Den tidligere AC Milan-stjernen Andrij Sjevtsjenko leder Ukraina i EM. Her gratulerer han Jarmolenko med en god kamp mot Nord-Makedonia. Foto: Robert Ghement

Ikke fått kultstatus

Nettopp den trøblete klubbkarrieren i utlandet har gjort at Jarmolenko ikke når helt opp blant landets største idrettshelter, ifølge Kyryliuk.

– Karrieren hans ble ikke like bra som mange hadde trodd da han forlot Dynamo Kiev. Han har markert seg fra kamp til annen, men forventningene til ham var mye høyere. Noen ganger sammenlignet mange ham med Sjevtsjenko, men sånn ble det dessverre ikke, konstaterer han.

Jarmolenko blir uansett ansett som en jovial og hyggelig fyr, og er en godt likt og respektert utøver.

– Derfor fortjener han å være kaptein, slår Kyryliuk fast.

Håp om jubel

Ukraina deltar i sitt tredje strake EM, men har ikke klart å ta seg videre fra gruppespillet på de to siste forsøkene.

Nå har de alle muligheter til å gjøre det. Uavgjort mot Østerrike, og de er videre som gruppetoer.

Jarmolenko blir en viktig mann. 31-åringen spiller sin 97. landskamp. Og skulle han score igjen, blir det hans 43. mål for landslaget – bare fem bak landslagssjef Sjevtsjenko.

Kyryliuk har troen på avansement.

– Det vil være veldig stort for Ukraina. Nå har det ikke skjedd så mye positivt på ganske lenge, og alle er lei av korona og sånt. Jeg tror også at hele landet følger med landslaget, og jeg tror at Sjevtsjenko til og med informerte om at presidenten ringte garderoben for å gratulere. Det viser hvor stort det er, slår han fast.

Kilder: Transfermarkt, The Times og Hammers News.