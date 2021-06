Slik minnes de Joralf Gjerstad: – Norge blir fattigere uten han

GOD KVELD NORGE (TV 2): Venner av Joralf Gjerstad, «Snåsamannen», minnes han for det gode mennesket han var.

Fredag kom beskjeden om at Joralf Gjerstad er død etter å ha vært syk i flere år. Gjerstad, eller «Snåsamannen» som har er godt kjent som, ble hele 95 år gammel.

Flere venner av Gjerstad minnes han som et godt menneske både for dem selv og for hele Norge.

– Det beriket mitt liv å ha kjent han, han var en bauta, sier artist Hanne Krogh (65) til God kveld Norge.

– Han kunne trollbinde en hel forsamling

Krogh har kjent Gjerstad i over 20 år og beskriver beskjeden om hans dødsfall som et sorgfullt budskap.

GODE VENNER: Hanne Krogh har kjent Joralf Gjerstad i over 20 år. Foto: Beate Sneve Larsen

– Joralf sa at han var en katalysator for Guds kraft, og med den dype troen sin tror jeg han har kommet hjem nå, forteller Krogh.

Krogh forklarer at han hadde en usedvanlig kraft som ikke bare var lindrende, men som også utvidet grensene for hva man kan tro på.

– Norge blir fattigere uten han, sier hun.

Selv møtte Krogh ham da hun skulle synge under en konsert i Snåsa - men hadde mistet stemmen sin. Gjerstad skulle tilfeldigvis på konserten og hun fikk møte han.

Krogh forteller at han holdt over halsen hennes og hun kunne kjenne at det ble glovarmt.

– Etterpå sang jeg som aldri før, forteller Krogh.

Hun minnes også den siste gangen hun møtte Gjerstad og han holdt en tale for Krogh og hennes mann.

– Den var så kraftfull at han kunne like vel vært 18 år, men har visdom som en mann. Han kunne trollbinde en hel forsamling med sine ord og sin kraft, minner Krogh.

Hjalp gjennom sykdom

Artist Marianne Antonsen (50) forteller til God kveld Norge at Gjerstad har betydd masse for henne og de har samarbeidet sammen flere ganger.

BETRYGGENDE ORD: Marianne Antonsen snakket mye med Joralf Gjerstad i forkant av sin operasjon. Her er hun sammen med sin datter og Gjerstad. Foto: Privat

– Han har stilt opp for meg gjennom sykdom og vi har hatt mange samtaler sammen. Han betydde mye for meg, forteller hun.

Da Antonsen fikk beskjed om at hun hadde en hjernesvulst og måtte operere var det Gjerstad sine ord som hjalp i forkant av operasjonen.

– Han snakket med meg og trygget meg veldig. Han var så skjønn, sier hun.

Antonsen sier at de som lærte Gjerstad å kjenne skjønner at han hadde noe vi andre ikke har.

– Norge har mistet en stor personlighet og menneske. Han hadde noe utenom det vanlige, understreker hun.

På 90-årsdagen til Gjerstad fikk datteren til Antonsen møte «Snåsamannen». Det husker Antonsen som et flott øyeblikk:

– Da de møtte hverandre var det en så koselig setting. Familien hans var der og det var en lugn setting. Jeg er så glad for at hun fikk møte han, sier Antonsen.

Gjerstads tekster ble musikk

Artist Trine Rein (50) minnes Gjerstad som en mann full av kjærlighet, og håper at han nå er hos sin kone.

SANG I 95-ÅRSDAGEN: Trine Rein sang sammen med artist Chand Torsvik i 95-årsdagen til Joralf Gjerstad. Teksten til låtene var basert på Gjerstads egne tekster. Foto: Gitte Johannessen

– Han ga så mye til så mange, og legger igjen så dype spor. Hans virke har hatt en stor betydning for mange mennesker i positiv forstand, sier hun til God kveld Norge.

Hun minnes godt Gjerstad sin 95-årsdag, som hun deltok i, og hva «Snåsamannen» har gjort for artisten Chand Torsvik.

– Joralf hjalp han i karrieren hans. Han sa at han ikke skulle gi opp artistkarrieren selv om det kan være vanskelig å leve av. Joralf støttet Chand skikkelig, sier Rein.

I forkant av 95-årsdagen til Gjerstad fikk Torsvik tekstene til 95-åringen som han igjen lagde om til låter. Rein forteller at Torvik hadde laget et helt nytt album med låter av tekstene som Gjerstad selv hadde skrevet.

Disse låtene fremførte Rein og Torsvik sammen under 95-årsdagen til Gjerstad.

– Jeg er så glad for at albumet kom ut før han døde. Joralf var et nydelig menneske. Han hjalp så mange med så mye vonde ting, sier hun og legger til:

– Han reddet jo mange liv på den måten. Et fantastisk menneske.