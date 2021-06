Derfor ønsker breddeklubben VM-boikott: – Morgendagens landslagsspillere løper rundt her

Søndag skal det avgjøres om Norge boikotter Qatar-VM.

Det er Norges breddeklubber som trolig avgjør hvilken vei det går. Totalt 470 klubber er påmeldt og et stort flertall av dem er breddeklubber.

En av klubbene som skal avgjøre om Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard må boikotte mesterskapet er den bergenske 6. divisjonsklubben Trane IL.

– Én ting er at Ødegaard og Haaland er på landslaget i dag, men morgendagens landslagsspillere løper rundt på Tranebanen her. Den dagen det skjer ønsker vi at fotballen er mye mer demokratisk og tar et mye større ansvar for omverdenen, enn det som er realiteten i dag, sier Martin Paulsen.

Han er Tranes delegat på søndagens ting. Der kommer han til å stemme for boikott. Det skal han gjøre etter at klubbens medlemmer stemte frem at det er riktig virkemiddel for å bedre fremtiden.

– Snittalderen på årsmøtet må ha vært rundt 70 år. Dette er en sak som også er viktig for den generasjonen. De er opptatt av rettferdighet og solidaritet. Man ønsker å skape en forskjell i verden, med på det handler det også om å ta det ansvaret, sier Paulsen.

Daglig leder i Trane IL, Arild Hovland, er stolt over at medlemmene kom frem til beslutningen.

– Jeg tror det kan bli boikott. For meg handler det om at nok er nok. Vi tror ikke på diplomatiet, vi tror at vi må gjøre noe med sterkere kraft. Det er dette det dreier seg om, sier daglig leder i Trane IL, Arild Hovland.

Mener Qatar-utvalgets rapport viser at boikott er riktig valg

Mens Norges Fotballforbund bruker Qatar-utvalgets rapport som grunnlag for å stemme imot boikott, har Trane brukt den samme rapporten til å komme frem til motsatt svar.

Hvorfor klubben endte opp med boikott som riktig virkemiddel forklarer Paulsen med tre punkter.

– Alvoret i saken. Qatar-utvalget peker på at det er en stor risiko for grove menneskerettighetsbrudd frem mot mesterskapet. Det gjør at man må ta alvorlige grep.

– Det andre som kommer frem i rapporten er at FIFA har gjort lite eller ingenting. Vi har ikke tro på at FIFA kommer til å gjøre noe for å forbedre det.

– Det siste punktet er at NFF har altfor liten påvirkningskraft på den arenaen. Vi frykter at når NFF stiller krav til FIFA, så vil ikke de gjøre noe. Da mener vi at et så sterkt virkemiddel som boikott er det riktige for å gi et tydelig signal på at dette kan ikke vi være med på.

– Tror dere det kan bli boikott?

– Vi er nødt til å ha troen. Det er en del av demokratitet. Man jobber helt frem til tinget. Når vi har gjort vår jobb, så må vi bare vente å se resultatet av stemmeavgivingen. Det er viktig å huske på at uavhengig av hva resultatet bli, så er målet langsiktig. Målet er å forandre fotballen til å bli mer demokratisk og at den tar mer ansvar for menneskerettighetene. Vi ønsker å kunne se på mesterskap og tenke at dette er noe vi ønsker å være en del av. Slik blir det ikke med VM i Qatar, sier Paulsen.

FRAMTID: Daglig leder i Trane IL Arild Hovland og klubbens delegat Martin Paulsen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg, tror hele Qatar-debatten har vært en krevende prosess for klubbene rundt om i Norge.

– Alt tyder på at tinget ikke går inn for boikott av VM i Qatar. Det har ligget i krotene en god stund nå. Egentlig helt siden Qatar-utvalget kom med sin rapport, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Noen har snudd, det tror jeg nok. Noen profilerte stemmer, som Tom Høgli, har jo snudd. Og jeg tror nok at mange klubber, en slags stille majoritet, har vært skeptisk til boikott hele tiden. Jeg tror at dette har vært en veldig komplisert prosess og en vanskelig debatt for veldig mange klubber rundt om i Norge, sier TV 2s sportskommentator.