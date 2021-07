Audi tilbyr en rekke ulike SUV-er, fra minstemann Q2 til de to flaggskipene Q7 og Q8.

Sistnevnte skal være et litt mer bøst og sportslig alternativ,sammenlignet med Q7.

Vi har tidligere kjørt Audi Q8 både med ren dieselmotor og ikke minst topputgaven, signert RS, med vanvittige 600 hk.

Nå har turen kommet til utgaven som kanskje er den mest interessante for det norske markedet. Det handler selvsagt om den ladbare versjonen, som kommer i to utgaver: 55 TFSIe og 60 TFSIe.

NB: Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje.

Hva er nytt?

Vi kjører Q8 60 TFSIe, som er den kraftigste utgaven. Her er samlet systemeffekt hele 462 hk og 700 Nm, mot 381 hk og 600 Nm i lillebror 55 TFSIe.

Begge bilene kommer med en kraftig 3-liters V6 bensinmotor i bunn. Den yter 340 hk alene, men får altså elektrisk drahjelp.

Batteripakken er på 17,8 kWt og bidrar til en elektrisk rekkevidde på inntil 45 kilometer ved blandet kjøring.

Vår testbil er i tillegg lesset med ekstrautstyr for drøyt 400.000 kroner. Se egen faktaboks nederst i saken.

Quattro firehjulsdrift, luftfjæring og S-line eksteriørpakke er standard på denne modellen.

Hvordan fungerer det?

Det aller første du merker bak rattet i Q8, er luksusfølelsen og en imponerende komfort. Bilen har luftfjæring, som sluker unna dumper og ujevnheter på mesterlig vis.

Dessuten er bilen utstyrt med doble vindusglass, som bidrar til svært lavt støynivå inne i kupeen. Dette kombinert med et deilig skinninteriør, og generelt gode materialvalg, gjør at premiumfølelsen blomstrer.

Det skal også sies at bilen kjører svært bra, dersom du velger «Dynamic». Da strammes understellet og du kan leke deg litt gjennom svingene. Skyvet i bilen er det ingenting å si på. 462 hk og 700 Nm, er nok til at 0-100 km/t er i mål på raske 5,4 sekunder.

Som du kan skimte på A-stolpen, er den kledd i sort alcantara. Dette dekker også hele taket, men det koster nesten 19.000 kroner...

Så langt går den elektrisk:

Så kommer vil til det mange lurer på: Hva med den elektriske rekkevidden? Den er som nevnt oppgitt til 45 kilometer ved blandet kjøring.

I vår testrunde er vi innom både litt bykjøring og landevei, med stort sett 80-sone. Det er 22 grader, så forholdene er omtrent optimale.

Startprisen på bilen er 1.255.000 kroner. Testbilen ender på nærmere 1,7 millioner.

Det underbygges av sluttresultatet. Vi kommer nemlig 51 kilometer på strøm, før bensinmotoren trer inn. Det er altså seks kilometer lenger enn oppgitt, og må dermed sies å være godkjent – med god margin.

Når det er sagt, leverer både BMW og Mercedes sine ladbare SUV-konkurrenter, betydelig bedre elektrisk rekkevidde. BMW X5 45e er oppgitt til 85 kilometer, mens Mercedes GLE 350de er klasseledende med inntil 99 kilometer.

Til og med Toyota og Suzuki, med henholdsvis RAV4 og Across, overkjører Audi her med 75 kilometers el-rekkevidde...

Tilbake til Q8 60 TFSIe: Her skal Audi ha skryt for overgangen mellom ren elektrisk modus og hybrid. Ved normal kjøring i komfort-modus, merker du ikke når bensinmotoren kobles inn.

For øvrig må det nevnes at forbruket er i overkant høyt når batteripakken er tom. I testperioden ligger vi på rundt 1-1,1 liter/mil.

Det er ikke sjokkerende høyt med tanke på bilens vekt (2.440 kg) og at vi snakker en voksen 3-liters bensinmotor. Slik sett mener vi det er en bedre løsning å ha en momentsterk og gjerrig dieselmotor i bunn, noe Audi leverte i ladbare Q7 tidligere.

Q8 60 TFSIe kan regenerere hele 80 kW ved bremsing. Ladeeffekten er på opptil 7,4 kW, noe som gir en full opplading på rundt to og en halv time.

Konklusjon

Med nye Q8 60 TFSIe, serverer Audi litt av en totalpakke. Dersom du er flink til å lade, kan du kjøre stort sett elektrisk i hverdagen. Samtidig har du solid rekkevidde og heftig fraspark når bensinmotoren vekkes til live.

Luftfjæring er standard og løfter komforten til et høyt nivå. Dessuten er det lite å si på plassen. Q8 er en romslig SUV sine nesten fem meter i lengderetning.

Som alltid er ikke regningen for alt ekstrautstyr spesiell morsom, men du trenger på ingen måte en like fullspekket bil som denne – for å nyte luksusfølelsen.

Det som kunne gjort denne bilen enda gunstigere å drifte, er å bytte ut den relativt tørste bensinmotoren med en dieselmaskin...

Se listen over ekstrautstyr: Metallic lakk, florettsølv kr 16.080,-

23’’ 10-eiket trapez-design kr 37.460,-

Multifunksjonssportsratt med girfunksjon, oppvarmet kr 3.360,-

Luftkvalitetspakke kr 6.890,-

Baksete plus kr 3.370,-

Sort takreling kr 6.130,-

Solgardiner, elektrisk for sidedørene bak, manuell for bakruten kr 9.190,-

Setelufting og massasje i forsetene kr 23.730,-

Oppvarmede bakseter kr 6.130,-

Oppvarmet frontrute kr 9.020,-

Audi pre sense-pakke bak; beltestrammere på ytre sitteplasser bak kr 3.850,-

Audi-ringer og S-merke i sort kr 3.060,-

Komfortmidtarmlene kr 2.920,-

Avblendbare og innklappbare utvendige speil med minnefunksjon kr 3.080,-

Interiørelementer oppe og nede i skinn kr 33.650,-

Dekktrykkontroll kr 4.600,-

Adaptive viskere kr 6.430,-

Assistentsystempakke tur: adaptiv førerassistent, hastighetsbegrenser, effektivitetsassistent, unnamanøverassistent, svingassistent og Audi pre sense front. kr 24.320,-

Assistentpakke by: krysningsassistent, Audi side assist, utstigningsvarsel, front cross traffic assist, Audi pre sense rear kr 16.830,-

Assistentsystempakke parkering: omgivelseskamera top view uten kantsteinassistent og uten manøvreringsassistent kr 15.530,-

Nattsynsassistent kr 32.890,-

Bang & Olufsen kr 17.600,-

Audi phone box kr 7.660,-

Knapper i glass/alu kr 3.360,-

Servolukking av dører kr 9.790,-

Smartphone interface kr 4.200,-

Head up display kr 25.550,-

Hengerfeste kr 21.260,-

Skinn valcona for S sportsseter kr 17.600,-

Komfortnøkkel, alarm, sensorstyrt bakluke kr 15.140,-

Taktrekk i sort alcantara kr 18.820,-

Elektrisk justerbare forseter med memory kr 8.260,-

S sportsseter for S line kr 16.830,-

Ekstra mørke ruter bak kr 6.910,-

Ambientebelysning flerfarget kr 3.840,-

Audi music interface kr 2.320,-

Garasjeportåpner kr 3.850,-

Akustikkglass sideruter kr 7.660,-

Audi Q8 60 TFSIe Motor og ytelser: Motor: 3-liter V6 bensin + el

Systemeffekt: 462 hk / 700 Nm

Batteripakke: 17,8 kWt

0-100 km/t: 5,4 sekunder

Toppfart: 240 km/t

Bensinforbruk (WLTP): 0,29 liter/mil (blandet)

Offisiell rekkevidde strøm (WLTP): 45 kilometer

Offisiell ladehastighet: 7,4 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 4,98 x 1,99 x 1,70 m

Bagasjerom: 505 liter

Vekt: 2.440 kilo

Tilhengervekt: 3.500 kilo Pris: Fra: 1.255.000 kroner Testbil: 1.685.319 kroner

Se flere bilder av Q8:

