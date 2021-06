Hver fredag bør du sjekke dette reisekartet

Det vil bli lettere å krysse landegrenser for de aller fleste i sommer, og har du kjæreste i utlandet vil det nå bli mulighet for å ta imot besøk.

Det kom fram på regjeringens pressekonferanse fredag.

Fra 5. juli lettes det på regler for innreise, og privatpersoner vil nå i større grad kunne gjøre egne vurderinger for sitt eget reiseliv. Dermed er det gode nyheter for deg som ønsker å reise i sommer.

– Det korte svaret, det er ja. Det skal vi glede oss over. Det går an å reise over landegrenser, men det komme til å gjelde regler, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) på pressekonferansen fredag.

– Det vil bli enklere å krysse landegrensene fremover. Folk får mer frihet til å velge selv, og gjøre sine egne vurderinger. Å reise er bra for næringslivet, sa Melby.

Slik slipper du karantene

På FHIs nettsider kan man nå følge kartet som avgjør om du må i karantene i ti dager eller ikke.

KARANTENEKARTET: FHI skal oppdatere kartet jevnlig. Foto: FHI

Helt siden høsten har hele Europa-kartet vært rødt. Det skjer det noe med nå.

Alle som kommer til Norge fra utlandet, bortsett fra områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning , det er de landene som er gule i kartet, skal være i karantene i 10 døgn, dersom de ikke er omtalt i unntaksbestemmelsene i covid-19-forskriften.

Det er FHI som gjør vurdering av hvilke land som er grønne. Det vil bli normalt offentliggjort hver fredag, og tre i kraft fra midnatt natt til påfølgende mandag. Det vil publiseres i FHI sitt kart.

Opphever reiseråd

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge, skriver Regjeringen i dagens pressemelding.

I klartekst betyr det at UD ikke lenger vil fraråde reiser til land som har et lavt smittetrykk i like sterk grad.

Reiserådet mot alle reiser som ikke er strengt nødvendig gjelder likevel, og forlenges til 10. august for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia.

Helsedepartementet vil fra den 5. juli jevnlig vurdere landene på EUs tredjelandsliste.

Helsemyndighetene forbeholder seg også retten til å endre på reiserådene på kort varsel, og dersom land får særlig høy forekomst av smitte, mutasjoner eller kapasitetsproblemer i helsevesenet.

Reiserådet for resten av verden blir vurdert på nytt i begynnelsen av august.

Åpner for kjærester

Regjeringen åpner nå for at personer med familie- eller kjæresterealsjoner i større grad enn tidligere kan reise over grensen.

Fra og med lørdag denne uken åpnes det for innreise for utlendinger bosatt i EØS-området eller Storbritannia, som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge:

Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn Besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn Kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn. Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere.

Statsminister Erna Solberg opplyser fredag at ordningen for kjærester vil være helautomatisert.

Det at ordningen er helautomatisert, betyr at UDI ikke intervjuer deg, slik de vanligvis gjør i for eksempel asylsøknader, sier Solberg til TV 2.

–Dette er en tillitsbasert ordning, sier hun. UDI opplyser at de kommer tilbake med mer informasjon om ordningen på nettsidene sine.

Karantenefritak med sertifikat

Fra den 24. juni vil du kunne reise fritt over den norske grensen uten å måtte gå karantene, slik man må nå. Det samme gjelder personer som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene.

Dermed vil ordningen gjelde de som har et gyldig koronasertifikat. Likevel understreker regjeringen at sertifikatet må være norskt.

– Dette kan brukes for reisende til Norge fra EU-/EØS-landene. Det er riktignok ikke alle land som på det tidspunktet vil ha en løsning klar for sine borgere, men de som har det kan bruke sitt sertifikat i forbindelse med innreise til Norge, notere regjeringen seg i dagens pressemelding.

Om man ikke er vaksinert, vil man dermed fortsatt måtte belage seg på karantene, også i sommer.

De som kommer fra EU-/EØS-land og har et EU-koronasertifikat som kan verifiseres med QR-kode og viser at du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret, kommer inn i Norge uavhengig av landets status.