Andreas fikset drømmemannen til mamma Ingrid (64)

36 år gamle Andreas Enehaug er enebarn og syntes det var forsmedelig at hans mamma skulle sitte alene hjemme kveld etter kveld. Dermed la han en høyst kreativ plan for å skaffe kjæreste til moren. Nå har planen virket.

Det var tidlig i april i år at Andreas, som til daglig jobber som freelance-regissør, tok grep.

Da jobbene uteble under pandemien, laget han en video-cv til seg selv. Dermed fikk han ideen til å lage en video som kontaktannonse for moren, Ingrid Hage (64).

Videoen, som opprinnelig ble postet på Andreas sin egen Facebook-side, fikk stor oppmerksomhet og gikk viralt.

– Mamma hadde vært alene og gjennom en «alle menn er håpløse»-periode på en fem-seks år, men jeg synes hun fortjente en større omgangskrets og en kjæreste, istedenfor å sitte alene hjemme på kvelden med sudoku og et glass rødvin, forteller Andreas til God morgen Norge.

Se sønnens kreative kontaktannonse her:

Klippet video i hemmelighet

Under en hyttetur med moren rundt påsketider, rappet han bilder fra telefonen hennes og snikfilmet henne mens de stod på ski og koste seg. Disse brukte han til å klippe sammen den actionfylte datingvideoen.

Først da den var ferdig, la han frem planen sin for moren.

– Hun ville aldri gått med på det ellers, men da hun så videoen fikk hun klump i halsen og sa bare; «Da går vi for det!».

Det har hun ikke angret på. Blant de mange mennene som tok kontakt var det én som stakk seg spesielt ut.

Og for en ukes tid siden la Ingrid ut en hemmelighetsfull post i sosiale medier av seg selv sammen med denne mannen – på en fjelltopp med ryggen til.

Laget «avdukings»-video

Det var selvsagt ikke nok for regissør-sønnen, som umiddelbart kastet seg rundt og laget en ny spektakulær video der «vinneren» ble avduket.

Se den rørende videoen her:

Mannen som stakk av med Ingrids hjerte heter Knut Cotta Schønberg og er kommunelege i Luster i Sogn. Andreas er så langt veldig fornøyd med sin nye «bonuspappa», som han har møtt for aller første gang denne uken.

– Han er så kul!. Det første han sa til meg var noe sånt som at: «Jeg er ikke redd for noen ting. Livet er til for å leves», forteller Andreas og fortsetter lattermildt:

– Det var nesten rart å se hvor forelsket han er! En mann på nesten 70 år , så fnisete – jeg lurte nesten på om det var skuespill.

Han er lykkelig over å ha hjulpet moren sin finne Knut, og veldig rørt over responsen fra de mange som turte å blottstille seg og ta kontakt.

– Jeg har prøvd å svare dem alle. Det står stor respekt i å tørre å rekke ut på den måten. Det er mange som er ensomme der ute.

NYFORELSKET. Ingrid Hage (64) og Knut Cotta Schønberg (69) deler begge lidenskapen for friluftsliv. Det viser seg også at de har gått på de samme skolene og har lik yrkesbakgrunn. Hun er utdannet sykepleier, mens han er lege. Foto: Privat PERFEKT MATCH. Både Knut og Ingrid er ivrige skikjørere. –Det mest forsmedelige var at hun kjørte fra meg ned fra Storebjørn, 2222 meter over havet, rett ned bratthenget, ler Knut. Foto: Privat

Nå håper han at Ingrid og Knuts historie kan inspirere andre til å bevege seg ut av komfortsonen. Og som regissør ser han store muligheter.

– Dette kan bli skikkelig feelgood-tv, med ekte mennesker fremfor «bimboene og bolerne» som man vanligvis ser i realitykonsepter. Et slags «Jakten på kjærligheten» for godt voksne med en tilsvarende plattform å møtes på for de som ikke finner seg til rette på Tinder og den slags.