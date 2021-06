Stort bjørneangrep: – Akutt og kritisk situasjon

– Denne eskalering er veldig ille, seier ordførar i Bardu kommune, Thorleif Heimdal (Sp), om bjørneangrepa.

OBS! Sterke bilde i saka.

For to veker sidan blei tre sauar tatt av bjørn i Bardu. Natt til i dag blei det funne sju nye, men ein har enno ikkje full oversikt, ifølgje Heimdal.

Toralf Heimdal, ordførar i Bardu kommune er oppgitt over at myndigheitene ikkje har gjort meir for å bekjempe bjørnebestanden i indre Troms. Foto: Nils Ole Refvik

– Det er ein akutt og kritisk situasjon der det ser ut som to bjørnar samarbeidar, seier Heimdal.

Det blei funne eit par daude dyr på vestsida av Bardu-elva. Kort tid etter blei det også meldt om dødsfall på den andre sida av elva.

Det er også funne fire daude dyr i Salangen kommune og Lavangen kommune, der alle er konstantert drepne av bjørn.

Ordføraren meiner det ikke er mogleg at dette kan vere same bjørnen. Han trur det er snakk om tre bjørnar som herjar i området.

Observert tett inntil hus

– Vi har fått meldingar om ein bjørn som har vore tett inntil husa på Setermoen som ikkje er redd i det heile, seier ein oppgitt heimdal.

Dei tre bjørnane det er snakk om trur ordføraren kan vere ei mor og to ungar han bad om flyttevedtak for i vinter.

– Dei kallar dei for ungar, men dei er over to år gamle no. I fem år har vi bedd om ei skikkeleg verktøykasse for når slike hendingar som dette skjer, men det trenert av styresmaktene, seier Heimdal og viser til miljødirektoratet, klima- og miljødepartementet og statsforvaltaren.

Denne sauen blei funnen i Lavangen fredag, og er konstantert drepen av bjørn. Foto: Privat

– Dei skyv ansvaret over på kommunen, men det ligg hos departementet som gjer absolutt ingenting, seier Heimdal.

Uoversikteleg situasjon

Det er også observert bjørn og drepne sauer i Salangen kommune, ein halvtime frå Bardu. Ifølge seniorrågjevar i Statens naturoppsyn (SNO), Emil Halvorsrud, er det langt meir uvanleg at det er bjørn i dette området.

– Dei siste 20 åra, med nokre få år som unntak, har sauar blitt tatt i Bardu på sommaren, men det vi ser no er ein uoversikteleg situasjon då det plutseleg dukkar opp observasjonar og skadar i Salangen, seier Halvorsrud.

Også han seier at det er minimum to bjørnar i området, men kan ikkje bekrefte om det er ein tredje. Det er sendt ut mannskap frå SNO som skal ta DNA-prøver av dei daude dyra for å finne ut kva bjørn som er i området.

Det blei gitt skadefellingsløyve i Bardu etter at ein sau blei drepen 9. juni i år, men ein har enno ikkje klart å funne bjørnen som tok sauen, ifølge Halvorsrud.

– Rotevatn må på banen!

Sandra Borch frå Senterpartiet meiner klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn må stille opp med det som er naudsynt for å skyte bjørnane.

FRYKTAR SOMMAREN: Sandra Borch fryktar det vil bli ein blodig sommar i Troms dersom bjørnebestanden ikkje blir gjort noko med.

– Det er eit direkte hån mot bønder som har dyr i utmark som er definert som beiteprioritert område, seier Borch, som også meiner at angrepa den siste tida viser at bestanden er ute av kontroll.