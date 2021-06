Da Mayoo satt i fengsel hadde han en drøm – nå realiseres den

GOD KVELD NORGE (TV 2): Reality-kjendis Mayoo Indiran (30) oppfyller en livslang drøm - han blir eier av et treningsstudio.

Det var i 2016 at Indiran ble pågrepet av politiet. 30-åringen ble etterforsket som en del av en større politioperasjon som har fått navnet «Kinder».

Gjennom hele perioden var Indiran helt sikker på frifinnelse, og hevdet sin uskyld fra dag én.

Etter å ha vært siktet i over tre uker, og varetektsfengslet i syv, ble saken henlagt.

Han brukte de syv ukene på å tenke. Tenke på hva han ønsket av livet når han skulle tilbake til hverdagen.

– Jeg alltid hatt en drøm om å åpne et eget treningssenter, sier Indiran.

Stilte seg selv et spørsmål i fengsel

30-åringen, som først ble kjent gjennom «Paradise Hotel», forteller at han har jobbet på en skole som IT-medarbeider i 12 år og hatt et trygt A4-liv.

Likevel grublet han litt ekstra over hva han skulle gjøre videre:

– Da jeg havnet i fengsel, stilte jeg meg selv et spørsmål: «Er det slik jeg vil leve? Er dette alt jeg vil med livet mitt?», forteller Indiran til God kveld Norge.

Etter hvert som han trente selv, og hjalp sin bestekompis Abubakar Hussain (34) med trening og vektnedgang, skjønte han at han ville starte et treningsstudio.

– Drømmen var ikke bare å åpne et treningssenter, men å realisere det å kunne hjelpe andre. Spesielt de som har vansker med å komme seg på et gym, forklarer Indiran og legger til:

– Det var slik drømmen startet for meg, og i dag har jeg klart å realisere den.

Startet drømmen under lockdown

Denne uken åpnet han treningssenteret «Sterkere trening» i Lillestrøm sammen med tre andre personer.

HARD TRENING: Mayoo Indiran og kompisen Abubakar Hussain trener sammen hver dag. Foto: Mariann Habbestad

– Det føles veldig bra. Jeg er så stolt av alt vi har fått til og veldig glad for at vi endelig har kommet i mål, forteller 30-åringen.

For å i det hele tatt komme i mål med drømmen sin, forklarer Indiran at han har lært hvor viktig det er å snakke høyt om sine drømmer med andre.

– Jeg tenkte at jeg måtte dele drømmen min med mange slik at det kanskje en dag åpnet seg en dør, og det gjorde det jo, sier han.

Under første korona-lockdown delte han sin drøm med en av partnerne sine som han også pleide trene sammen med. Og da vinteren kom, fikk drømmen fart på seg.

Indiran forklarer at han ikke jobber som personlig trener på senteret. Hans jobb er å markedsføre og lage et godt treningsmiljø.

– Jeg er ingen personlig trener, jeg er bare Abu sin PT, ler Indiran.

Hjelper kompisen med livsstilsendring

I fjor gjennomførte NRK-profilen Abubakar Hussain en fedmeoperasjon der han fjernet 80 prosent av magesekken sin.

Fem år tidligere fikk Hussain hjertesvikt, og han har trent jevnlig sammen med bestekompisen sin Indiran for å komme ned i vekt.

– Det at jeg har hjulpet Abu med trening og livsstilsendring hver dag, som han gleder seg til, gir meg masse glede, sier Indiran.

LATTERFYLT: Latteren sitter løst når de to kompisene møtes for å trene sammen. Foto: Mariann Habbestad

Det har blitt en hverdagsvane for de to kompisene, og Indiran har et viktig mål når det gjelder treningen sammen med Hussain:

– Trening skal være gøy. Motivasjonen er der i starten, men det forsvinner. Hvis du ser gleden i treningen, så varer det lenger, sier 30-åringen.

Hussain bekrefter at det blir mye moro på trening, samtidig som de har et rettet fokus på treningen.

– Jeg og Mayoo har det slik at halvparten er trening og halvparten kødding, ler Hussain.

34-åringen er imponert over det kompisen har fått til med det nye treningssenteret:

– Jeg er stolt av han og at han faktisk gjorde det. Han har litt større baller enn jeg tenkte han hadde, forteller han.