Siri (18) har satt i gang kunstig overgangsalder: – Kraftig behandling

Siri Hystad (18) måtte droppe ut av skolen på grunn av ekstreme smerter og utmattelse. Nå prøver hun å fullføre videregående skole på deltid over flere år, men har mistet mye av ungdomstiden.

– Jeg har egentlig gått fra å være barn til å være voksen. Jeg har aldri hatt den typiske ungdomstiden med festing og å finne på alt mulig. Det å sitte inne og se på at alle andre er ute og har det gøy, er ikke noe kjekt, forteller hun.

Siri har diagnosene endometriose og adenomyose. Det er kroniske sykdommer som skaper smerter og en betennelsestilstand i kroppen.

Det tok flere år før hun fikk diagnosene. Gang på gang fikk hun høre at det sitter i hodet, og at det er psykisk.

– Det er veldig frustrerende. Man blir litt sånn: «Er jeg egentlig lat? Er det det at jeg ikke gidder?». Det er jo det jeg får høre. Kanskje jeg overdriver og ikke har det så vondt. Hører man det ofte, begynner man å tro på ting, sier hun.

I en episode av TV 2-serien «Ekte» forteller Siri og andre unge hvordan det er å leve med usynlig sykdom:

Overgangsalder som 18-åring

En gang i måneden setter Siri en sprøyte som setter igang kunstig overgangsalder.

– Det er en ganske kraftig behandling. Det fjerner hormonene, og medfører mye bivirkninger, forteller hun.

Kunstig overgangsalder er en reversibel behandling som kan lindre smertene midlertidig. For permanent behandling av adenomyose kan det være nødvendig å fjerne livmoren.

– Som oftest er 18-åringer stresset om hva de skal ha på seg på fest, mens jeg tenker: «Skal jeg fryse eggene mine? Når må man få barn for at det ikke skal bli for sent?». Jeg har jo lyst på en familie.

– Spør om det går bra

For Siri har støtten fra venner og familie vært viktig.

Venninnen Elise J. Konglevoll har et tydelig råd til dem som vil være en god venn til noen med kronisk sykdom.

STØTTE: For Siri er et godt støtteapparat det aller viktigste. Foto: Vegard Bergheim/Screen Story

– Du må prøve å finne ut hvordan det er for personen som har det. Sjekke innom og spørre om det går bra, sier hun.

Siri klarer ikke å se for seg hva hun skulle gjort uten et godt støtteapparat.

– Hun prøver å få meg med, selv om hun vet at jeg har dårlige dager. Hun husker at jeg er et normalt menneske selv om jeg er syk, sier hun.