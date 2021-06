Gladnyheter for Bodø/Glimt og Eliteserien: Får spille CL-kvalik på Aspmyra med tusener på tribunen

Se Kjetil Knutsens reaksjon på Abid Rajas melding i videovinduet øverst!

Bodø/Glimt har lenge fryktet at deres Champions League-kvalik skulle gå for tomme tribuner eller på en nøytral bane i Europa. I formiddag kom imidlertid kulturminister Abid Raja med gode nyheter til Kjetil Knutsen og resten av laget.

– Vi ønsker svært gjerne at å se den fantastiske angrepsfotballen dere leverer til Europa, derfor skal dere få lov til både å spille disse kampene i Europa og ikke minst på hjemmebane i Champions League, sier kulturminister Abid Raja (V).

– Det unntaket dere har søkt om, får dere dere ja til. Så når disse utlendingene kommer til Norge på Aspmyra så har dere én ting å gjøre, og det er å knuse dem skikkelig med mange mål, sier Raja, som håper å kunne være til stede når det skjer, sier Raja.

Klubben har så langt brukt seks millioner på å oppgradere Aspmyra til kunne huse 8000 tilskuere. Klubbens daglige leder, Frode Thommassen, har lenge vært redd for at kampene måtte bli spilt i utlandet uten hjemmesupportere.

GLEDER SEG: Glimt-trener Kjetil Knutsen fikk gode nyheter fra kulturministeren fredag formiddag. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Fantastiske nyheter

Nyheten betyr at kvalifiseringskampen mot Legia Warszawa i begynnelsen av juli går med mange tilskuere på tribunen.

– Dette er jo en fantastisk nyhet for både klubben og ikke minst for supporterne, sier Kjetil Knudsen, trener i Bodø/ Glimt.

– Hvis vi klarer å kanalisere den energien som det du har inn i Champions League, så tror jeg det er store muligheter til å prestere og spille offensiv fotball i Europa, så det er en fantastisk nyheter, sier Knutsen.

Samtidig åpner regjeringen opp for at inntil 5000 tilskuere, eller opptil 50 prosent av den gjeldende publikumskapasiteten på stadion, skal få slippe inn på kamper.

Dette gjelder fra søndag klokken 12.

Får Aspmyra, som har en publikumskapasitet på rundt 5600, betyr det at toppkampen mot Molde i neste uke kan spilles for flere tusen tilskuere for første gang på flere år.

– Jeg vet at supporterne deres har lengtet etter dette lenge, så hvis man tar i bruk koronapass så kan man ha inntil fem tusen på tribunen fra og med søndag klokken 12, sier Raja.