Personvern fra steinalderen

To blå streker på en pinne. Pur lykke når det er det man ønsker seg aller mest. Ved første svangerskapskontroll får man utdelt diplomet som viser at her skal det bli en ny verdensborger: helsekortet for gravide.

All informasjon om svangerskapet ditt samlet på ett papirark (eller to hvis fastlegen ikke får til tosidig utskrift). Med uthevet font står det hvor viktig det er å ta med kortet til alle kontroller og til fødsel.

Aller helst bør du gå rundt med det i veska hele svangerskapet.

Helsekortet starter friskt med fyldige personalia for både far og mor.

Deretter følger mors helsehistorikk, sykdommer og medisinbruk. Ditt forhold til tobakk, alkohol og narkotika skal kartlegges.

Er du over- eller undervektig, føres det opp. Videre skal selvsagt alle tidligere svangerskap fylles inn.

Har du tidligere abortert, enten spontant eller selvvalgt, skrives det i versaler på papirarket.

For de aller fleste av oss utgjør dette i sum svært privat informasjon. I nesten ett år skal man altså gå rundt med dette nedskrevet på en lapp man tar med seg overalt.

Hemoridediplom

Hvordan ville du følt det hvis du gikk rundt med et impotenssertifikat som du kunne være så uheldig å legge igjen på bussen?

Paret skal snart bli foreldre, men skjønner ikke hvorfor svært personlige helseopplysninger må fraktes rundt over alt på et papirark. Foto: Privat

Eller et hemoroidediplom i en lommebok som kunne bli stjålet?

Personvern er bare en av sårbarhetene ved helsekortet. Det er kun på dette arket at all informasjon om ditt svangerskap er samlet på ett sted.

Glemmer du det til en kontroll, må din travle jordmor eller fastlege huske å føre det opp neste gang, som regel en måned senere.

Skal det lages noen sikkerhetskopi, må du ordne det selv.

Kollegaers håndskrift

Svangerskapsomsorg er samhandling mellom ulike deler av helsevesenet. De fleste gravide forholder seg til både jordmor, fastlege og sykehus, og noen til enda flere fagfelt og til private aktører.

Disse har ulike journalsystemer og rutiner, og helsekortet – som den gravide selv må huske å ta med rundt, og hvor man er prisgitt kollegaers håndskrift – utgjør den rutinemessige kommunikasjonen mellom dem.

Alle fører de nye opplysninger både i sitt eget journalsystem og i helsekortet. Det framstår både primitivt og tungvint.

Mangel på kommunikasjon mellom de ulike instansene er ineffektivt, og sårbarhetene er potensielt farlige.

Vi lever i en gjennomdigitalisert hverdag. Derfor blir møtet med svangerskapsomsorgen en kontrastfylt tidsreise.

Også i kommunikasjonen med helsevesenet ellers er vi blitt vante til å være digitale. Ved å logge inn på Helsenorge.no kan vi lese alle våre journaldokumenter fra sykehus.

Der kan vi også kommunisere med fastlegen, se våre resepter og vaksiner, og få svar på koronatester.

Det burde være enkelt nok å få på plass en modul som heter «Mitt svangerskap».

I 2017 la regjeringen 20 millioner kroner på bordet for å få på plass elektronisk helsekort.

I 2018 valgte helse- og omsorgsminister Bent Høie å utsette prosjektet. Kanskje er vårt tvangsdigitaliserte pandemisamfunn en gyllen anledning til å løfte svangerskapsomsorgen?

Det er på tide at de som har verdens viktigste jobb får annet enn penn og papir som arbeidsverktøy.

