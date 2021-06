Hadia Tajik (37) om beskjeden fra legen: – Det var svart. En bunnløs sorg

Hvis de rødgrønne vinner valget til høsten, er Tajik en selvskreven statsrådkandidat.

– Jeg er glad målingene går fremover, men jeg tar ingenting på forskudd, sier hun.

Hun har sittet rundt Kongens bord før. Som 23-åring ble hun politisk rådgiver i Jens Stoltenbergs regjering, og som 29-åring ble hun tidenes yngste statsråd.

Nå er hun 37 år, og er akkurat tilbake på jobb og klar for valgkamp etter fem måneders mammaperm med datteren Sofia.

Tajiks datter er oppkalt etter moren hennes. Foto: Privat

– Jeg føler meg så utrolig heldig som har fått dette lille barnet. Foreløpig er hun en veldig blid unge. Når hun våkner om morgenen blir hun så glad for å se meg. Det er veldig koselig, men det gjør det også litt vanskelig å dra på jobb, smiler hun.

Var usikker på politikken

Av mange har Tajik blitt oppfattet som en ganske privat person, som ikke liker å dele så mye fra livet på hjemmebane. Det har det vært en helt spesiell grunn til.

– Jeg har veldig lenge i politiske verv følt at jeg er på besøk. Og når du tenker at du er på besøk, byr du ikke like mye på deg selv som når du føler at du er hjemme, sier hun.

Tajik ble kulturminister som 29-åring, da den yngste statråden noensinne. Foto: TV 2

For da hun som 23-åring ble spurt om å være rådgiver hadde hun helt andre planer enn politikken. Hun studerte jus, og planen var å bli journalist.

– Og det har gjort at jeg i mange år har følt at jeg har en gjesteopptreden i politikken. Og at jeg på et eller annet tidspunkt skulle ut igjen, og da ville jeg ta med meg livet mitt og dra, forteller hun.

Tajik er i dag nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen

Men nå har hun har bestemt seg. Det er politikken som er hennes kall.

– Det å ha tatt den beslutningen bidrar også til at jeg er tryggere på jeg kan dele mer. Og velgerne har også krav på å vite hvem jeg er, hva som driver meg i hverdagen og hva som er viktig for meg når kamera er skrudd av, sier hun.

Derfor forteller hun også nå om noe av det vanskeligste hun har opplevd i livet.

– Nesten umulig

Høsten for snart tre år siden ble Tajik sammen med tidligere Dagens Næringsliv-journalist Kristian Skard. Og hun var tidlig ærlig om sitt store ønske i livet: Å få barn.

Tajik er gift med Kristian Skard, tidligere politisk journalist i DN. Foto: Privat

– For jeg fant ut for en del år siden at jeg hadde endometriose. Og jeg fant også ut at hver tidende kvinne faktisk har det. Og endel opplever det samme som meg, nemlig at det blir nesten umulig å bli gravid på vanlig måte, forteller hun.

Hadia Tajik og mannen Kristian Skard på vei inn på rød løper til Idrettsgallaen 2019. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: Carina Johansen

Derfor ble løsningen prøverør.

– I starten hørtes ut som en klinisk prosess, noe som skjer på et laboratorium. Det hørtes jo gjennomførbart ut. Men når jeg ser tilbake og er helt ærlig med meg selv, så var det ganske tøft, sier hun.

Hun forteller at prosessen var krevende både fysisk og følelsesmessig.

– Bunnløs sorg

For flere av prøverørsforsøkene mislyktes.

– Først tenkte jeg at det er sånn, det er jo ikke alltid det går.

Men så skjedde det flere ganger. Og én spesiell dag har brent seg inn i minnet.

– Det var flere embryoer som var fryst ned og skulle tines opp. Og jeg skulle på sykehuset og dette skulle settes inn, forteller hun.

Men før hun skulle dra, ringer legen fra sykehuset.

– Og sa: Ingen av embryoene dine har overlevd opptiningen. Også sier jeg Ingen av de? Og svaret var at ingen av de overlevde. Og det kom så overraskende på meg at det føltes helt svart. Det føltes som en bunnløs sorg, sier hun.

I det øyeblikket begynte hun også å tenke at hun kanskje aldri kom til å bli mamma.

– Jeg begynte å ta ordentlig innover meg at det kan hende det aldri går. At jeg prøver og prøver, og det aldri går, sier hun.

Trodde ikke på testen

Tajik forteller at dagene etter var vanskelig å jobbe seg gjennom, og at hun fikk mye støtte fra mannen Kristian.

Men etter flere forsøk, skjedde det plutselig noe. Hun ble gravid.

– I starten trodde jeg ikke noe på det. Jeg så jo på den graviditetstesten at det var et kryss på den. Og jeg skjønner jo hva det betyr, men jeg hadde aldri sett et sånt kryss før. Så jeg kjøpte innen haug med tester og testet på nytt og på nytt, ler hun.

Plutselig var bunnløs sorg snudd til overveldende glede.

– Etterhvert fikk vi se det bankende hjertet på ultralyden. Og det var et veldig sterkt øyeblikk. Det å faktisk se på helt på ekte at det var et liv der inne, smiler hun.

Tajik og mannen omtrent en måned før Sofia ble født. Foto: Privat

Nå håper hun hennes historie kan føre til å flere tør å være åpne.

– Det gikk gradvis opp for meg hvor mange dette gjelder. Og jeg tror det er littt viktig at vi snakker litt ærlig om levde kvinneliv. For det er så mye som er usagt. Og vi damer kunne lært så mye av hverandre, hvis vi bare hadde turt å fortelle litt mer, sier hun.