Ap-Raymond fjerner MDG-Lan etter mistilliten – utpeker settebyråd

Først to døgn etter at Oslo bystyre vedtok at byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ikke har deres tillit, fant byrådsleder Raymond Johansen (Ap) det for godt å bytte henne ut.

- I det øyeblikket det dukker opp noe tvil, så velger vi nå å utnevne Hanna Marcussen som settebyråd. Fra klokken 14 er ikke Lan Marie Berg lenger byråd, sier Raymond Johansen til TV 2.

Det er byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), som nå trer inn som settebyråd for Berg, og dermed overtar som byråd for miljø og samferdsel inntil videre.

TV 2 fortalte torsdag at Berg fortsatt ikke var avgått som byråd, til tross for at flertallet i bystyret eksplisitt vedtok at hun ikke har tillit.

– Det har kommet spørsmål og tvil også fra bystyret om hva som er riktig, og derfor rydder vi nå enhver tvil av banen ved å utpeke en settebyråd inntil et nytt byråd er på plass, sier Johansen.



I en pressemelding fra byrådet takker Johansen av Berg:



– Jeg vil takke Lan Marie Berg for den jobben hun har gjort som byråd i nesten seks år. Hun er en dedikert politiker som jobber for å få gjennomført sine saker til det beste for innbyggerne i Oslo. Jeg ønsker henne lykke til videre som stortingskandidat til høsten, sier Raymond Johansen.



Da TV 2 stilte spørsmål ved at Berg ble sittende torsdag, viste Raymond Johansen og hans stabssjef Halvard Hølleland til at kommuneloven påla Johansen og byrådene å bli sittende rem til et såkalt «nytt byråd» er satt sammen.

BLE IKKE BERGET: Avtroppende byråd Lan Marie Nguyen Berg, her foran Oslo rådhus etter at bystyret vedtok at hun ikke har deres tillit som byråd. Foto: Terje Pedersen

Men dette betyr ikke at Johansen ikke kan gjøre endringer i byrådet underveis. Tvert imot slår kommuneloven fast at byrådslederen «når som helst» kan gjøre endringer i byrådets sammensetning.

Fremskrittspartiets gruppeleder Camilla Wilhelmsen reagerte kraftig torsdag på at Berg ikke var fjernet fra jobben som byråd for miljø og samferdsel.

Så sent som torsdag morgen deltok Berg i et formelt byrådsmøte, og hun leder fortsatt byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

– Dette tar seg ikke ut i det hele tatt at hun sitter som byråd og kan være på byrådskontorene etter at bystyret vedtok at hun ikke har tillit, sa Wilhelmsen til TV 2.