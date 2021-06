Mangler ansatte - må si nei til gjester

Hotelldirektør Monja Mjelva i Geiranger fortviler over strenge innreiseregler for sesongarbeidere. Hun mangler ansatte og må avvise gjester.

– Det har vært en veldig krevende periode der vi skulle hatt inn sesongansatte for lenge siden. Resultatet har vært at vi har holde tilbake bestillinger for juni, sier hotelldirektør Monja Mjelva ved Hotel Union i Geiranger.

Det familieeide og tradisjonsrike hotellet i den berømte turistbygda er helt avhengig av utenlandske fagarbeidere for å holde drifta i gang for fullt.

TURISTHOTELL: Hotel Union i Geiranger. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Prosessen med å søke Sjøfartsdirektoratet om innreisetillatelse har vært enormt ressurskrevende. Vi forstår at det må være strengt, men karantentebestemmelsene har rammet oss hardt og det er vanskelig å forstå. Det har hatt betydelige økonomiske konsekvenser for oss på toppen av at vi har holdt stengt i seks måneder, sier Mjelva til TV 2.

Selv etter lettelsene for innreise fra EØS og Schengen-området som kom fredag, er det fortsatt trøblene for hotellet å få på plass alle ansatte.

Forståelse

Næringsminister Iselin Nybø besøkte fredag Hunderfossen eventyrpark i Gudbrandsdalen som et ledd i oppstarten av turistsesongen og åpning av parkens nye attraksjon; Reodor Felgens Hyperakselerator. Hun erkjenner at unntakssordningen i Sjøfartsdirektoratet er snever.

OPTIMIST: Næringsminister Iselin Nybø håper nordmenn vil feriere i eget land i sommer. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen.

– Det har vi jo på grunn av smittesituasjonen og særlig dette mutantviruset som vi har sett. Men der er en mulighet for reiselivet å få inn veldig sårt tiltrengt arbeidskraft, men de store massene vil vi nok ikke få før vi åpner mer opp og koronapasset er på plass, sier Nybø.

Statsråden forstår at reielivsaktørene er frustrerte.

– Det har vært en vanskelig og ganske frustrerende situasjon, ikke bare for reiselivet, men for hele næringslivet som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, sier Nybø til TV 2.

Kompetanse

I Geiranger er de i ferd med å få kontroll på situasjonen og har nå mange ansatte i karantene på Gardermoen og i en helt egen karanteneavdeling på hotellet, atskilt fra hotellets gjester.

– Vi må holde igjen på bestillingene sju-ti dager til før vi har alle ut av karantene, opplyser Mjelva.

Hun understeker at de også har flott norsk ungdom i arbeid som nå får jobb der når skoleferien starter.

– Det er fagkompetansen vi må hente utenlands, Spesielt krevende har det vært å få tak i kokker.

VERDENSARV: Turistbygda Geiranger er klar til å ta i mot norske gjester i sommer som kan oppleve verdensarvområdet nesten helt alene. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Nå gleder hun og resten av hotellet seg over at sesongen endelig er i gang. Men det er fortsatt noen usikkerhetsfaktorer.

– Vi er klare til å ta imot de norske gjestene, men vi er jo usikre på hvor mange som vil reise utenlands i sommer. Jeg håper de velger Norge i stedet for Syden. Det er jo helt fantastisk at du kan komme til Geiranger og nyte verdensarvområdet nesten helt på egenhånd, reklamerer hotelldirektøren.

Det håper også på en god høst.

– Vi har fått meldinger fra internasjonale turoperatører at de ser lyst på høsten og at de får lov å komme inn i Norge i august/september. Det er veldig flott, da får vi strekt sesongen samtidig som vi håper at konferansemarkedet kommer tilbake slik at vi får en god høst. Det trenger vi, sier Mjelva.