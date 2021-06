Åpner opp all breddeidrett: – Dette er en fantastisk dag for Idretts-Norge

I 16 måneder har breddeidretten så og si vært død.

Nå kommer kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) endelig med gode nyheter.

– Dette er en fantastisk dag for Idretts-Norge. Endelig kan vi begynne å ta livene våre tilbake. Vi åpner for breddeidretten. Dette gjelder fotball og alle andre typer breddeidrett. Det betyr at det norske folk nå kan trene både utendørs og innendørs, sier Abid Raja til TV 2.

Enkelt og greit betyr det at énmetersregelen ikke teller i breddeidretten lengre. Innendørs blir det tillatt at 30 personer trener samtidig, mens det utendørs vil være tillat med opptil 40 personer.

Lag vil kunne spille kamper mot lag fra samme krets. I fjerde fase er det ventet at alle lag kan reise over hele landet og spille kamper.

– Vi har ganske god kontroll på pandemien. Breddeidrettens innsats er også en grunn til det. Énmetersregelen vil fortsatt gjelde i samfunnet, men breddeidretten trenger ikke å forholde seg til den lenger, sier Raja.

Ja til Bislett Games og 5000 tilskuere på tribunen

Toppidretten kan også ta helg med et smil om munnen. Nå kan nordmenn som er innenfor toppidrettsdefinisjonen returnere til Norge med samme regler som OL-utøvere og fotballandslaget har hatt.

– Det blir også arrangementer i Norge. Det betyr at internasjonale kamper, som Bodø/Glimts hjemmekamper i Champions League-kvaliken får tillatelse til å gjennomføres. Det blir unntak for de utenlandske lagene som kommer til Norge, slik at kampene kan gjennomføres, sier Raja.

Bislett Games blir trolig det første store internasjonale idrettsarrangementet med publikum etter at pandemien gjorde sitt inntog våren 2020.

– Det første store internasjonale arrangementet blir Bislett Games. De får ja. Det betyr at deltakere fra utlandet kan komme til Norge og delta. Vi åpner også opp for 5.000 tilskuere på tribunen.

IKKE IGJEN: Slik kommer ikke tribunene til å se ut når Bislett Games går av stabelen i år. Foto: Lise Åserud

– Vil dette gjelde i Eliteserien også?

– Ja, dersom man bruker koronasertfikat og ikke overstiger 50 prosent av tilskuerkapasiteten.

Det betyr at lag som Brann, Vålerenga og Rosenborg kan ha 5.000 tilskuere på tribunen allerede førstkommende søndag. For lag med under 10.000 tilskuerplasser vil de kunne ha 50 prosent av totalkapasiteten. Noe som betyr at om favorittlaget ditt har kapasitet til 8000, vil de kunne ha 4000 tilskuere på tribunen.

– Vi har timet alt inn mot søndagens Eliteseriekamper. Regelen gjelder fra klokken 12.00 søndag, sier Raja.

Raja forklarer også at planen for fase fire er å øke tilskuerkapasiteten til 10.000 eller kanskje enda mer.

– Målet er at vi i løpet av året ikke skal ha noen antallsbegrensninger.