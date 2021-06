– Kan utgjøre forskjellen på OL-gull og granbar

Et nytt prosjekt kan bli revolusjonerende for fartsidretten, mener skimiljøet.

Det nye prosjektet heter Aerodynamikk 2022, og handler om å lære mer om luftmotstand og hva det gjør med fartsutøvere.

Hovedmålet er å forstå hva som kan gjøres for å minimalisere luftmotstanden. Prosjektet har et spesielt fokus inn mot OL i Beijing i 2022.

– Dette er absolutt en spennende dag. Det er snakk om å kunne hente tiendedeler, et halvt sekund, kanskje til og med opp mot ett sekund. Det er heftig, sier trener for herrelandslaget i alpint, Steve Skavik.

MODELL: Robert Reid viser frem en modell av Kajsa Vickhoff Lie, som brukes til å forske på luftmotstand,. Målet er å finne de mest gunstige posisjonene, som gir minst luftmotstand og høyest mulig fart. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Prosjektet er et samarbeid mellom NSF Alpint, Olympiatoppen, forskere i aerodynamikk fra NablaFlow, og Universitetet i Stavanger. Alpinmiljøet er klare på at dette er utrolig viktig forskning for deres idrett.

– Alpint er jo en hundredelsidrett, det er utrolig små marginer. Så det er jo klart at en tiendedel vil ha veldig mye å si, forteller Skavik.

Som å skru på en lysbryter

Vitenskapelig ansvarlig for alpinlandslaget, Robert Reid, mener at kunnskapen som nå genereres vil kunne revolusjonere forståelsen vi har av luftmotstand.

– Dette er et område der vi fra før har utrolig lite kunnskap. Jeg vil si det har vært på et 1500-talls nivå, da man trodde at det regnet fordi Gud var sint på oss. Potensialet for hva vi kan lære er derfor enormt, og vi kan hente utrolig store marginer, forklarer Reid.

FORSKER: Robert Reid presenterer noen av funnene fra sin forskning har på aerodynamikk. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han sier videre at alpint er en idrett der det har vært vanskelig å måle de ulike faktorene. Man er ute i fjellet der det er varierende forhold, noe som gjør det vanskelig å hente inn fakta.

– Men med denne forskningen får vi en ny metodikk som vi kan bruke, ikke bare for å måle luftmotstand i en enkelt situasjon, men vi kan forstå hvorfor, hvor på kroppen det oppstår, og hva vi kan gjøre med det.

Kunnskapen vil gjøre en enorm forskjell for idretten, mener Reid.

– Det blir som å gå inn i et mørkt rom og skru på en lysbryter. Det er rett og slett revolusjonerende.

Gull eller granbar

Også utøverne er veldig positive til det nye prosjektet. Kajsa Vickhoff Lie tror kunnskapen vil kunne effektivisere alpintidretten ekstremt mye.

– For oss kan en tiendedel noen ganger skille mellom første og tiendeplass. Det er forskjellen på OL-gull og granbar, sier hun til TV 2.

Håpet er at den nye kunnskapen vil gi de norske alpinistene et forsprang på konkurrentene. Vickhoff Lie tror allikevel at prosjektet kan være vanskelig for folk flest å forstå.

– Vi er jo to ulike nerdegrupper som møtes her (forskere og alpinister, red.anm.). Det er ikke alltid vi forstår hverandre en gang, så det er viktig at vi har workshops og møtes fysisk for å i det hele att få det her til, forteller hun.

FORSPRANG: Kajsa Vickhoff Lie håper at den nye kunnskapen vil kunne gi de norske utøverne et forsprang på konkurrentene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Aleksander Aamodt Kilde er også veldig spent på å få tatt i bruk den nye metodikken i konkurranser den kommende sesongen.

– Dette er jo et verktøy som kan bidra til å gi oss seire, og det er jo det vi jobber for gjennom hele sesongen, sier Aamodt Kilde til TV 2.