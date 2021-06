Storfamilien har ikke vært samlet siden juli i fjor: – Barna gråter når de ikke får sett hverandre

Familien Aarøe Howard krever nå at innreiseforbudet for kjærester og familie i utlandet, fjernes i regjeringens trinn 3 av gjenåpningen.

– Det er utrolig tungt å gå i uvissheten om når man kan leve som en vanlig familie igjen. Det er spesielt vanskelig for barna, som gråter stadig over at vi ikke får se hverandre. Vi vet fortsatt ikke om vi alle får være samlet igjen i sommer, sier Tonje Elisabeth Aarøe til TV 2.

Hun og forloveden Wayne Howard, som nå bor i byen Folkestone i England, har blitt nødt til å utsette bryllupet to ganger som følge av koronapandemien. Paret har leid hus sammen i Norge siden 2019 og har norskregistrert båt.

Begge har to barn hver, i alderen fem til sju år.

DIGITALT: Dette er eneste måten de fire barna har hatt til å se hverandre det siste året. Whatssapp og Google Meets blir brukt flere ganger daglig, ifølge foreldrene. Foto: Privat

– Siden vi har barn i hvert vårt land kan vi ikke være i karantene i 10 dager på hotell når vi skal besøke hverandre.

Forrige gang alle var gjenforent, var i juli i fjor. Familien er i gang med å bygge hus i Drøbak og Wayne var senest på besøk i mai.

Banken krevde at Wayne måtte være fysisk tilstede for å ferdigstille boliglånet. Turen var første gang paret hadde møttes på sju måneder.

Tre negative tester og karantenefritak

Wayne leverte tre negative koronatester før innreise, men måtte likevel på karantenehotell. I henhold til innreiserestriksjonene skal man slippe karantene hvis man har bolig i Norge og har vært på nødvendig reise, som samvær med barn.

GJENFORENT: Bildet er fra da Tonje Elisabeth Aarøe og Wayne Howard møttes fysisk for første gang på sju måneder i slutten av mai. Sist gang var da Tonje besøkte mannen og de to barna i England i november. Foto: Privat

– Vi måtte skaffe en advokat for å få ham ut, som vi klarte etter to dager. Til sammen ble det om lag 20.000 kroner med reise og advokathjelp for den uken han var her, sier Aarøe.

- Urimelig byrde over tid

Familien har engasjert seg i Facebook-gruppen « Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid 19, 2020/2021 ». Gruppen har 11.000 medlemmer og flere ganger henvendt seg til norske styringsmakter for å finne en løsning.

I et brev sendt til myndigheter fremheves det at innreiserestriksjonene utgjør uforholdsmessige og urettmessige inngrep i denne gruppens rett til privatliv og familieliv etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

HJELPER FAMILIENE: Advokat Lina K. Smorr hjelper de med kjæreste og familie i utlandet ovenfor norske myndigheter. Foto: Christian Ingebretsen.

– Denne gruppen har båret en urimelig tiltaksbyrde over tid sammenlignet med andre grupper, slik at lettelser i trinn 3 er helt nødvendige for å ivareta deres grunnleggende rettigheter, påpeker advokat Lina K. Smorr i advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig, som representerer gruppen.

TV 2 har vært i kontakt med både Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Barne - og familiedepartementet (BFD), og Justis - og beredskapsdepartementet (JD) med kritikken som familiene retter.

Både HOD og BFD ønsker ikke å svare og henviser til JD. Til TV 2 svarer kommunikasjonssjef Trude Larstad i justis- og beredskapsdepartementet følgende på e-post:

– Viser til at regjeringen i dag legger frem neste steg i gjenåpningsplanen. Kjærester og familie er blant temaene som vil bli adressert på dagens pressekonferanse.

Egen undersøkelse

Dagens innreiserestriksjoner innebærer at kjærester, besteforeldre eller foreldre til voksne barn bosatt i Norge ikke har lov til å reise inn overhodet. I gjenåpningsplanen skulle innreiseforbudet for denne gruppen opprinnelig fjernet i trinn 2, men ble utsatt til trinn 3.

– Til våre henvendelser har regjeringen bare sagt at de skal vurdere det og nekter dermed å gi noen forutsigbarhet til folk. Det er noe av det verste i hele denne prosessen, sier Richard Flaaten, talsperson for gruppen.

URIMELIG: Richard Flaaten synes det er helt urimelig at fullvaksinerte nordmenn nå kan reise inn uten karantene, mens fullvaksinerte kjærester og familiemedlemmer i utlandet ikke får komme til landet overhodet.' Foto: Privat

Flaaten legger til at de har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene i gruppen. Der svarte 44 prosent at de hadde kontaktet lege eller psykolog som følge av separasjonen fra kjæreste eller familiemedlemmer. 21 prosent sier de må ta medisiner på grunn av påkjenningene.

– Vi har opplevd at helseminister Bent Høie, og barne - og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har vært helt fraværende i denne saken. Alt har blitt henvist til justis- og beredskapsdepartementet, som vi synes er overraskende, fortsetter Flaaten.

Har ikke fått tall på at ordningen misbrukes

I fjor kunne man ta i bruk et «kjæresteskjema» for å få innreisetillatelse til Norge, så fremt man hadde god dokumentasjon. Da grensene ble stengt i vår, svarte regjeringen at de ikke lenger hadde tillit til skjemaet og at det kunne bli misbrukt.

– Vi har spurt om tall på dette her og det har vi ikke fått. Det er en mistillit som de ikke har noen grunnlag for. De bare sier at fordi den teoretisk kan misbrukes, så kan vi ikke ha denne løsningen, sier Flaaten.

–Hva forventer dere til det som kommer på regjeringens pressekonferanse i dag?

– Det har ikke dukket opp noe konkret informasjon til oss. Vi håper jo selvfølgelig at det skal åpnes for at kjærester og familier kan komme til Norge, men vi tør ikke å være for optimistiske etter så mange nederlag.