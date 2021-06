Vidar (61) reddet av heltemodig stesønn: – Hadde begge beina i graven

En uskyldig svømmetur ble til kamp for livet, da Vidar Fløysand (61) mistet bevisstheten i vannet. Snarrådighet fra stesønnen Fredrik (17) og en uventet løsning ble redningen.

Det var en helt vanlig lørdag. Vidar Fløysand (61) og stesønnen Fredrik Storesund Øksnes (17) skulle ta seg en svømmetur i Skiftedalsvatnet på Sotra utenfor Bergen.

Vannet er forholdsvis stort, men Vidar har alltid sett på seg selv som en habil svømmer. Da de skulle svømme den 100 meter lange strekningen ut til noen berg, gikk det derimot galt.

Det var Vestnytt som først omtalte historien.

– Da jeg hadde 10-15 meter igjen, stoppet det opp. Jeg var tom for krefter, og begynte å synke og sluke vann. Jeg kom meg opp, før jeg sank ned igjen og svelget enda mer vann. Deretter ble alt svart, og jeg husker ikke mer, sier Vidar til TV 2.

Fredrik hadde nettopp kommet inn til land, da han snudde seg og så stefaren kave i vannet.

Vidar og Fredrik er tilbake ved Skiftedalsvatnet der hendelsen skjedde sist lørdag. Det er rundt 100 meter over sundet. Foto: Mathias Kleiveland (Foto)

«Gi slipp, eller fortsette å krige»

– Jeg ropte og spurte om det gikk bra, men fikk ingen svar. Så ser jeg at han går under vannet én gang, to ganger, og så er han borte, sier Fredrik.

17-åringen kastet seg i vannet og svømte alt han maktet.

Da Fredrik kom frem til der han sist så stefaren, var vannet blikkstille. Han dykket ned, og fikk øye på den lysegule badebuksen Vidar hadde på seg. 61-åringen hadde mistet bevisstheten.

– Jeg fikk vondt i hodet og ørene på vei ned, og måtte stoppe og blåse ut for å utligne trykket. Deretter tok jeg tak i halsen hans, men jeg gikk tom for luft. Da tenkte jeg at jeg måtte komme meg opp, forteller Fredrik.

Akkurat i det øyeblikket måtte 17-åringen ta en lynkjapp vurdering - ble han tvunget til å gi slipp, eller skulle han fortsette å krige?

– Da tenkte jeg «det skal ikke skje noe i dag». Jeg fikk Vidar opp, og trakk den største pusten jeg klarte å trekke. Så var det bare å fokusere på å komme seg til land, sier han.

– Jeg hadde begge beina i graven, sier Vidar Fløysand når han tenker tilbake på svømmeturen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2.

Nedkjølte og slitne

Men redningsaksjonen var langt ifra over. Vidar var bevisstløs og tung. I tillegg var det sterk vind og strøm i vannet. At begge var nedkjølte gjorde ikke situasjonen lettere.

Fredrik fikk halt stefaren de 10-15 meterne inn til land, men bergveggen var for bratt til at de klarte å redde seg via den.

Vidar våknet til live, og spydde ut vann han hadde svelget. Fredrik ba ham holde fast til bergveggen, mens han selv speidet etter hjelp. 80 meter unna så han en flåtelignende gjenstand ligge i vannkanten.

– Jeg hoppet uti igjen, svømte til flåten, dro den tilbake til bergveggen og fikk Vidar opp på flåten. Deretter svømte vi i motvind helt tilbake til bryggen, sier Fredrik.

Den strekningen var på mellom 80 og 100 meter. På land sto kjæresten til Vidar, som også er Fredrik sin mor. Hun filmet flåteredningen, og foreviget dermed siste del av redningsaksjonen.

På dette bildet kan man se hvor langt Fredrik svømte for å hente flåten, mens Vidar klamret seg fast til bergveggen til venstre. Distansen er mellom 70-80 meter. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2.

– En heltebragd

Tilbake på land, slet både Fredrik og Vidar med å skjønne hva de nettopp hadde opplevd, og hvor gale det kunne gått.

– Det var ekstremt tung. Vi hadde vært i vannet i 30-40 min, og kroppen var helt nedkjølt, sier Fredrik.

Vidar sier han var helt skjelven da han kom tilbake på land.

– Hva tenker du om det stesønnen din har gjort?

– Jeg er så stolt av ham. Dette er en heltebragd. Det er så stort, og jeg er så takknemlig. Jeg hadde begge beina i graven, sier Vidar.

Slik ser den ut, flåten Fredrik brukte til å redde stefaren. Kun flaks gjorde at denne lå i vannkanten innen rekkevidde, akkurat denne dagen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2.

Sekser i svømming

Fredrik priser seg lykkelig for svømmeinteressen han har hatt opp gjennom livet. På skolen har han toppkarakter i svømming, og har i tillegg gjennomgått redningskurs.

Denne hendelsen var dog milevis unna trygg trening i basseng.

– Det har ikke helt gått opp for meg at jeg har reddet et liv, sier Fredrik.

– Har du noe råd til andre som kommer utfor en lignende situasjon?

– Det viktigste er å beholde roen, og tenke at hvis du stresser så kan det gå galt. Da blir situasjonen snudd på hodet, og man kan føle at man ikke er god nok til å redde et menneske.

Vidar er på sin side krystallklar på at han har fått en lærepenge for livet, og at han vil være mer forsiktig på fremtidige svømmeturer.

– Dette var en erfaring for livet. Jeg gjør ikke dette en gang til, sier han.