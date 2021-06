Hegseth krever svar etter «tomme ord» fra statsministeren

35-åringen kjemper for at homoterapi skal bli forbudt i Norge. Han er sterkt kritisk til at regjeringen ikke har gjort mer for å forby dette.

Seksuell reorientering, ofte kalt homoterapi eller konversjonsterapi, handler om å prøve å endre en persons seksuelle legning, ofte gjennom ekstreme tiltak.

I 2019 laget Morten Hegseth en dokumentar om temaet. Han fikk lovnader om at Erna Solberg skulle forsøke å fjerne ordningen. Nå er vi i 2021, og homoterapi er fortsatt lovlig i Norge.

– Det er så fucka at de sender folk på camper hvor de gir dem brekningsmiddel og tvinger dem til å se på homoporno. Så tror de at når de spyr og driter, mens de ser på homoporno, så skal de tenke at det er syndefult å ha sex med noen av samme kjønn. Det er så drøye, fucka ting. Det å ha et lovverk som sier det er forbudt er viktig, sier Hegseth til God kveld Norge, og fortsetter:

– Mange andre land, som ikke er like verdiliberale som Norge, har kriminalisert homoterapi. Dronningen av England snakket om at England skal gjøre det, men Norge henger etter.

PRIDE: Statsministerboligen Erna Solberg, som her poserer ved Pride-flagget. Foto: Ola Vatn / NTB

– Det er skadelig

I 2019 sa Erna Solberg blant annet følgende om homoterapi-saken:

– Jeg mener at ingen barn og unge skal utsettes for en behandling som forsterker deres vanskelige problemer, i denne sammenhengen.

– Det er mange av disse handlingene jeg mener ikke burde være tillatt i Norge, men så må vi se på hvilken måte vi gjør det på. Da syns jeg at det er fint vi har et godt utredningsgrunnlag. Vi kan ikke forby alt vi er imot, men vi skal forby ting osm er skadelig for folk. Og noe av denne praksisen er skadelig for folk.

Statssekretær i Høyre, Rune Alstadsæter, svarer følgende om saken i dag via en e-post til God kveld Norge.

– For å sikre at arbeidet med et forbud mot konverteringsterapi er solid forankret og står seg over tid er det helt nødvendig at vi gjør et skikkelig forarbeid. Det jobber vi på spreng med, og så fort vi har noe klart vil vi komme tilbake med det, skriver han og legger til:

– Jeg har forståelse for at det er utålmodighet, og jeg skjønner de som reagerer. Det er også grunnen til at vi gjør denne jobben på skikkelig vis, vurderer den juridiske kompleksiteten i det hele og jobber iherdig. Ingen, særlig ikke de som utsettes for denne praksisen, er tjent med et ufullstendig lovforslag. Vår intensjon er at et forbud skal stå seg over tid.

Provosert

Hegseth gjester God kveld Norges studio i forbindelse med en Pride-sending. Han sier at kampen om likeverd og likestilling er langt fra over i Norge.

– Det er ikke lenger enn 50 år siden at det var kriminelt å være homo. De lovene vi har fått de siste årene, de har kommet på grunn av hardt arbeid, sier han og sikter blant annet til ekteskapsloven.

– Det som provoserer meg, er at folk føler så mye hat om noe som handler om kjærlighet. Noen klikker fordi noen elsker noen av sammme kjønn, eller er født i en kropp som ikke er sin. Det er en ganske fucka ting å være forbanna for, for man gjør ingen andre noe vondt. Det burde være grunnregelen: Så lenge det folk gjør ikke skader noen andre, la de ture på.