Rømmegrøt, spekemat og jordbær

Rømmegrøt til 4-6 små porsjoner:

(fylle en liten skål eller en kaffekopp, ca. 1 dl pr person)

3 dl seterrømme

1 dl hvetemel

2 ½ dl melk

½ ts salt

Sukker og kanel

Slik gjør du:

Ha rømme i en kasserolle og kok under lokk i 2 minutter. Rør inn halvparten av melet. Rør kraftig så kommer smøret fram. Skum det av. Rør inn resten av hvetemelet og spe med varm melk. Rør godt slik at grøten blir glatt og klumpfri. Kok grøten i ca. 8 minutter.

Skal den ikke serveres med en gang, fordel 1-2 ss melk over grøten (hindrer snerk) og legg på lokk. Før servering rør opp grøten og varm opp under omrøring.

Server med smør, sukker og kanel og en jordbær og spekemat «pinne».

Tilslørte jordbærpiker til 4 personer:

1 kurv med jordbær

Ca. 3 dl malt tørt brød/havrekjeks/annen søt kjeks/pepperkaker/knust grovt knekkebrød (eventuelt glutenfritt)

1- 2 ss brunt sukker (sløyf sukker hvis det brukes søt kjeks



2 ts kanel



2 ss smør, eventuelt melkefri margarin



½ boks kesam med vanilje. Melkfri og laktosefri velg kokosyoghurt og smak til med litt vaniljesukker og eventuelt 1 ts saft fra sitron eller lime for friskhet

Slik gjør du:

Rens og del jordbær i biter. Smelt smør i en stekepanne tilsett malt brød/knust havrekjeks/grovt knekkebrød kanel og eventuelt litt sukker. Brun på middels varme. Vend på brødet hele tiden slik at det ikke blir for brunt/brent. Brødblandingen skal ha en lys karamellfarge. Hell blandingen over på et flatt fat og avkjøl.

Legg knust kjeks, vaniljekesamkrem og jordbær lagvis i porsjonsglass/kopper. Desserten kan lages i god tid før servering. Dekk til og sett kaldt.

Sprudlende jordbær isbombe:



Legg kuler med is og biter av jordbær og knuste kjeks i høye glass. Hell over eplecider (alkoholfri) eller musserende vin rett før servering.