Koss satt i selskap som solgte produkter med dopinglistet stoff - innkasserte over sju millioner kroner

Johann Olav Koss har i mange år vært en av Norges tydeligste stemmer mot doping innen idretten, ikke minst som tidligere styremedlem i Verdens antidopingbyrå (WADA).

TV 2 kan nå fortelle at Koss, i perioden mars 2011 - mai 2013, satt i styret til det globale selskapet GNC, som selger helse- og ernæringsrelaterte produkter.

Samtidig solgte selskapet flere kosttilskudd som inneholdt DMAA, et stimulerende middel som stod på WADAs dopingliste allerede i 2009.

Produktene som GNC solgte, førte til dopingsaker over hele verden.

Ifølge Antidoping Norge hadde de fleste utøverne som ble tatt i Norge for stoffet DMAA, brukt produktene som GNC solgte.

De samme kosttilskuddene ble også koblet til flere plutselige dødsfall. I april 2013 hadde helsemyndighetene i USA mottatt 86 rapporter om sykdommer og død forbundet med kosttilskudd som inneholder DMAA. Flere av de omkomne hadde kjøpt produktene i GNC-butikker.

Enkelte av dødsfallene skjedde samtidig som Koss satt i styret til GNC.

Som styremedlem i det verdensledende helsekostselskapet innkasserte Koss over sju millioner kroner. Blant annet gjennom aksjeopsjoner som han realiserte umiddelbart etter at han gikk ut av styret. Det viser TV 2s gjennomgang av GNCs årsregnskaper.

MØTE MED KOSS: TV 2 har tidligere hatt to videomøter med Koss. Han ønsker ikke å stille til TV-intervju. Foto: Lars Christian Økland/ TV 2.

TV 2 har hatt to videomøter med Koss.

52-åringen har etter disse møtene kun ønsket å svare skriftlig på våre spørsmål. TV 2 har spurt om han så noen etiske betenkeligheter ved å sitte i GNC-styret, og tjene gode penger på vervet. Eller om han ser noen betenkeligheter i ettertid.

– Jeg forstår ikke helt spørsmålet, men jeg brukte min stemme i min korte periode i GNC-styret for å etablere klare systemer og prosedyrer for sikkerhet rundt trygg helse relatert til produktene deres. Jeg fant at stemmen min ble hørt, og jeg hadde en viss påvirkning på selskapet som tok disse problemene veldig alvorlig, skriver Koss til TV 2.

I desember 2016, tre år etter Koss hadde fratrådt styret, måtte GNC betale over to millioner dollar i bot til den amerikanske regjeringen, og samarbeide om undersøkelser av kosttilskuddene.

En langvarig etterforskning utført av amerikanske helse- og forbrukermyndigheter avslørte at GNC manglet praksis for å sørge for at de ikke solgte ulovlige produkter.

ANTIDOPINGMANN: Johann Olav Koss har i tillegg til å være bistandssjef i en årrekke, markert seg som en tydelig antidoping-stemme. Foto: Knut Snare

Hva visste medisinutdannede Koss om produktene selskapet solgte?

Og hvorfor valgte han, som en forkjemper mot doping, å bli sittende i styret i over to år mens selskapet solgte svært omstridte produkter?

22. april 2012, London:

Claire Squires (30) nærmet seg målstreken i London Marathon. Før løpet hadde hun blandet en skje med sportstilskuddet Jack3d i vannflasken.

Ett av stoffene i tilskuddet var DMAA, et stimulerende middel som øker hjertefrekvensen.

Claire Squires hadde et håp om å komme i mål på under fire timer. Selv om hun ifølge kjæresten ikke likte smaken av kosttilskuddet, bestemte hun seg for å drikke det for å få en energiboost mot slutten av løpet.

Så kollapset 30-åringen og døde da det gjenstod mindre enn to kilometer til målstreken. Etterforskningen fastslo ifølge The Guardian at det var en sammenheng mellom inntak av kosttilskuddet, og det plutselige dødsfallet.

– Hun hadde tatt et tilskudd som inneholder DMAA, som med stor sannsynlighet i kombinasjon med ekstrem fysisk anstrengelse forårsaket akutt hjertesvikt, noe som resulterte i hennes død, sa obduksjonslege Philip Barlow etter dødsfallet, som ble omtalt av BBC.

DØDE: Bristiske Claire Squires fikk hjertestans. Dødsfallet ble knyttet til produktet Jack3d. Foto: Privat

– Claire var en innbitt motstander av narkotika. Hun ville aldri tatt noe som kunne skade henne, eller verre; være livstruende, sa Squires kjæreste gråtkvalt til pressen.

Han fortsatte med å si at Claire Squires hadde kjøpt et produkt som på den tiden var lovlig, og meget tilgjengelig.

Men det var ikke bare i Storbritannia Jack3d førte til overskrifter. To måneder senere advarte Antidoping Norge på det sterkeste mot bruk av Jack3d og Oxyelite Pro, to av produktene som GNC var markedsledende på å selge.

INNEHOLDT DOPING: Kosttilskuddet Jack3d inneholdt dopingmiddelet DMAA.

«I Norge nærmer vi oss et tosifret antall dopingsaker på litt over et år, mens det internasjonalt er registrert godt over hundre saker på relativt kort tid.

I Norge forklares brorparten av sakene med bruk av produktet Jack3d», stod det i innlegget som ble publisert på Antidoping Norges hjemmesider 15. juli 2012.

Samme år ble Jack3d forbudt i Storbritannia av frykt for at det kan ha dødelige bivirkninger. Det var da det mest populære tilskuddet for idrettsutøvere og mosjonister. I Norge omtalte Mattilsynet Jack3d som farlig, og advarte mot produkter som inneholdt DMAA.

Samtidig satt Koss i GNC-styret - selskapet som tjente stort på å selge både Jack3d og andre kosttilskudd med DMAA.

– Kosttilskudd er en kjempeindustri. Bare i Norge omsettes det for flere milliarder kroner i året. Denne bransjen representerer en utfordring i antidopingarbeidet, forklarer Sigmund Loland, professor i idrettsfilosofi og idrett og etikk. Han er også medlem av WADAs etiske komité.

– Er du overrasket over at en norsk idrettsprofil har sittet i et selskap som har solgt slike produkter?

– På generelt grunnlag; ja. Fordi kosttilskudd som er designet for å fremme prestasjoner, er en utfordring for antidoping-bevegelsen. De kan være forurenset og inneholde stoff som står på dopinglisten. Forskning viser at utstrakt bruk av disse midlene kan senke terskelen for senere dopingbruk, sier Loland.

KRITISK: Professor Sigmund Loland ved Norges Idrettshøgskole mener på generelt grunnlag at er problematisk å kjempe for antidoping, og samtidig være en del av salg av produkter som er knyttet til doping. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

På GNCs nettsider ble Jack3d markedsført som «Hot buy». Produktbeskrivelsen lovte «ultra-intensiv muskelvekst, styrke, energi, kraft og utholdenhet».

– Kosttilskuddene som lover prestasjonsforbedring, har liten dokumentert effekt. Altså vitenskapelig sett er det mange kvasi-påstander som ikke er pålitelige. Så det er litt lureri i bransjen, sier NIH-professor Loland.

Hæren fjernet alle produktene

En av dem som hadde kjøpt Jack3d, var den unge amerikanske soldaten Michael L. Sparling.

Han hadde nylig fullført grunnopplæring og var i utmerket fysisk form. Før en treningsøvelse hadde han tatt den anbefalte dosen av tilskuddet Jack3d, kjøpt i en GNC- butikk på militærbasen, ifølge juridiske arkiver til det amerikanske forsvaret.

På treningen kollapset Sparling og fikk hjertestans. Timer senere var han død av hjerteinfarkt i en alder av 22 år.

FIKK HJERTESTANS: Michael Sparling. Foto: theawernessproject.life

Sparling døde 1. juni 2011. Dette skjedde tre måneder etter at Koss hadde kommet inn i styret til GNC.

Den amerikanske hæren satte ifølge New York Times i gang en egen etterforskning. Sparling var nemlig ikke den eneste soldaten som hadde fått hjerteinfarkt på øvelse, etter å ha tatt kosttilskudd med DMAA.

I desember 2011 fjernet Det amerikanske Forsvarsdepartementet minst 15 produkter som inneholdt DMAA fra mer enn 100 GNC-butikker på militærbaser, ifølge det militære fagbladet Stars and Stripes.

POPULÆRT PRODUKT: Slik markedsførte GNC kosttilskuddet Jack3d, som inneholdt stoffet DMAA. Foto: Skjermdump

I april 2012 sendte amerikanske helsemyndigheter et brev med advarsel til produsenter og utsalgssteder angående farene ved DMAA.

GNC fortsatte imidlertid å selge produktene i andre butikker og på nettet, viste undersøkelser gjort av New York Times. Selskapet hadde vokst til å bli den største forhandleren av spesialtilskudd, med mer enn 8100 butikker globalt.

En talsmann for GNC sa til New York Times at selskapet var «uvitende om vitenskapelig eller medisinsk bevis som setter spørsmålstegn ved DMAAs sikkerhet», og var uenig med helsemyndighetene.

– Ikke mye tilgivelse når det gjelder doping

Fire måneder tidligere publiserte Dagbladet et stort intervju med Johann Olav Koss, der han blant annet snakket om doping - og livet som administrerende direktør i den humanitære stiftelsen Right To Play.

På spørsmål om den dopingtatte friidrettsstjernen Marion Jones, som tidligere var Right To Play-ambassadør, svarte han følgende:

– Hun har jeg jobbet med. Jeg ante ikke at hun var dopa. Men vi følger de samme kriteriene som idretten gjør, vi utestenger slik de gjør.

PÅ TOPP: Marion Jones var smørblid etter gullet på 100-meter i Sydney OL. Hun ble senere utestengt for bruk av doping. Foto: AFP/ARNE DEDERT

Han satt da i styret til GNC som solgte produkter med DMAA, som stod på dopinglisten.

GNC oppga selv at de hadde solgt kosttilskudd som inneholdt dette stoffet for rundt 440 millioner amerikanske dollar i tidsrommet 2008 - 2013.

I Canada, der Johann Olav Koss bodde, var DMAA ifølge det canadiske antidopingbyrået (CCES) klassifisert som et narkotisk, forbudt stoff og en kjent kilde til mange dopingsaker.

– Vanligvis er jeg altfor tilgivende, men jeg har ikke mye tilgivelse i meg når det gjelder doping, sa Koss til Dagbladet.

TV 2 har spurt Koss hvordan han som styremedlem i GNC var kjent med anklagene om dødsfall og dopingsaker som var knyttet til produkter selskapet solgte.

Han har henvist til en artikkel i New York Times, og sier at sakene ikke var «fullført» da han gikk ut av styret i mai 2013.

Koss har også fått spørsmål om han var enig i styrebehandlingen av sakene, eller om han vurderte å trekke seg fra GNC da han satt i styret.

– Disse sakene ble diskutert på styremøtene, og jeg var en klar bekymringsrøst knyttet til alle mulige skader knyttet til produkter solgt av GNC. Dette var gode interne diskusjoner, og jeg følte at stemmen min ble hørt på den tiden, svarer Koss i en e-post.

Skulle ivareta eierinteressene

Mannen som fikk Johann Olav Koss inn i styret til GNC, var Jim Leech. Han var øverste sjef i et av de største pensjonsfondene i Canada, Ontario Teachers Pension Plan - en av eierne av GNC.

Det samme pensjonsfondet hadde eierinteresser i Goldcorp, et av gruveselskapene som Right To Play samarbeidet med, og som tidligere er omtalt av TV 2.

Leech og Koss hadde kjent hverandre i mange år. Allerede i 2003 var Leech en del av det internasjonale styret til Right To Play, som et av de første styremedlemmene.

– Jeg tror Jim foreslo meg på grunn av min lege- og idrettsbakgrunn, og fordi jeg akkurat hadde tatt en etterutdanning innen ledelse. Han mente jeg ville ivareta eierinteressene til fondet, har Koss tidligere forklart til TV 2 i et videomøte, der GNC-vervet var ett av temaene.

KOSTTILSKUDDSGIGANT: GNC var på et tidspunkt verdens største forhandler av kosttilskudd. Foto: Gene J. Puskar

Koss ble foreslått som nytt styremedlem i GNC rett før selskapet skulle børsnoteres, viser fullmaktserklæringer sendt til den amerikanske verdipapirkommisjonen.

I et skriv til aksjonærene før børsnoteringen, ble det informert om posisjonen selskapet hadde skaffet seg i markedet, og hvilke styremedlemmer som skulle sørge for videre vekst.

I skrivet trekkes bakgrunnen til Johann Olav Koss frem, med vekt på hans tidligere roller som styremedlem i verdens antidopingbyrå WADA, og i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Også hans daværende stilling som administrerende direktør i Right To Play, ble trukket frem.

«Mr. Koss’ erfaring som olympisk idrettsutøver og idrettsambassadør, i tillegg til hans mangeårige erfaring som leder, ledet til konklusjonen om at han burde få en plass i styret», forklarte GNC i skrivet, som TV 2 har fått tilgang på.

Koss sin bakgrunn fra WADA og IOC ble trukket frem da han ble valgt inn GNC-styret.

GNC-vervet viste seg å være lukrativt. Etter to år og to måneder i GNC forlot Johann Olav Koss styret, over sju millioner kroner rikere. Noe utbetalt som styrehonorar, men mesteparten var tildelte aksjer og aksjeopsjoner som Koss realiserte umiddelbart etter avgangen.

– Det var helt fantastisk for meg det. Jeg hadde en kjempegevinst. Aksjeprisen på GNC var veldig høy, så jeg tjente gode penger på det, har Koss uttalt i et videomøte med TV 2.

Fortjenesten brukte han på å kjøpe et landsted ved Stony Lake utenfor Toronto, blant familie og venner kalt «Isle of Koss». Landstedet eies fortsatt av Koss, ifølge hans egne forklaringer.

TV 2 har spurt Koss om hva han synes om å få betalt fra et selskap som tjente penger på produkter som linkes til dopingdommer og dødsfall.

– Jeg ble betalt som valgt representant fra aksjeeierne som styremedlem for selskapet og bedt om å være en stemme i styret knyttet til helse, sport og bærekraftige spørsmål. Jeg ble kompensert likt som alle andre styremedlemmer, skriver Koss i en e-post.

Gikk til frontalangrep

På 2000-tallet deltok Johann Olav Koss i en egen WADA-gruppe som skulle utarbeide strategien til verdens antidopingpoliti. Blant annet skulle de innhente mer kunnskap om veksthormoner.

ANTIDOPINGSTYRET: Her er Johann Koss styremedlem i WADA på en antiopingkonferanse i Oslo i 2000. Ved siden av sitter blant annet Australias daværende justisminister Amanda Vanstone og tidligere WADA-sjef Dick Pound. Foto: Erik Johansen

– Vi skal fortsatt være helt klare i vår holdning til bruk av kosttilskudd. Det er et faretegn når utøverne i Sydney-OL brukte mer enn 20 forskjellige typer kosttilskudd, uttalte Koss til Dagbladet 15. november 2000.

Han hadde like før dette gått til frontalangrep mot norske idrettstopper, og anklaget daværende toppidrettssjef Bjørge Stensbøl og idrettspresident Kjell O. Kran for å «beskytte sine egne» og for å ta for lett på dopingsakene til Fritz Aanes og Stian Grimseth.

– IOC og andre har advart mot kosttilskudd i snart ti år. Man kan ikke ha vært utenfor hjemmet sitt eller ha åpnet en avis på flere år uten å ha fått med seg dette, sa Koss til VG 26. oktober 2000.

Den tidligere skøyteløperen markerte seg etterhvert mer som øverste leder for Right To Play. I 2015 sluttet han som administrerende direktør i den humanitære organisasjonen, og grunnla senere stiftelsen FairSport.

FairSport tilbyr beskyttelse til varslere i dopingsaker og samarbeider tett med både WADA og Antidoping Norge (ADNO).

Senest i mai 2019 ble Koss presentert som styreformann i FairSport, av ADNO, i forbindelse med markedsføringen av en internasjonal antidoping-konferanse i Oslo. Koss er fortsatt aktivt styremedlem i FairSport.

TV 2 har spurt ADNO hva de synes om at Koss har vært styremedlem i et selskap som selger produkter som gir positive dopingprøver.

Halvor Byfuglien, kommunikasjonsleder Antidoping Norge. Foto: Antidoping Norge.

– Hvilke vurderinger han gjorde rundt det vervet den gang, og hvilke vurderinger han gjør nå, det må han svare på selv, sier Halvor H. Byfuglien, kommunikasjonssjef i ADNO.

Han kjenner ikke til GNC eller Koss sitt tidligere verv i selskapet.

– Jeg vet heller ikke hvilken kunnskap han har hatt når han var i det styret. Koss har vært en antidopingstemme, og en som har stått opp for rene utøvere. Det har vært vårt inntrykk, sier Byfuglien.

– Synes dere det er problematisk at Koss tjente godt på å sitte i styret til et selskap som selger slike produkter?

– Jeg kommer ikke til å gå inn i en vurdering rundt det. Det må han svare for selv.

Også NIH-professor Sigmund Loland mener Koss må få svare for seg selv og sine motiver.

– Men på generelt grunnlag er det vanskelig å kjempe for en sak, altså antidoping, og samtidig være en del av salg av produkter som er en utfordring for antidoping-bevegelsen.