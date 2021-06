Gjør seg klare til å kaste milliarder ut av vinduet

Når samlet rødgrønn side skal stoppe anbudsutsettingen og truer med å si opp kontrakter som allerede er inngått, kaster de milliarder ut av vinduet kun for å gjeninnføre statsmonopolet.

Når den borgerlige regjeringen satte i gang med jernbanereformen var det behov for store forandringer.

Regulariteten og punktligheten var dårlig, og hverdagen var preget av innstillinger og forsinkelser. Det aller viktigste var glemt, nemlig passasjeren.

Behovet for nytenking og en økt satsing på jernbanen var stort. Det har det borgerlige flertallet levert på gjennom en kraftig økning av jernbanebudsjettene og gjennomføring av jernbanereformen.

Et viktig virkemiddel er å legge jernbanestrekninger ut på anbud. Tre ulike trafikkpakker er gjennomført så langt.

Vi bedrer tilbudet og reduserer kostnaden med 12 mrd kroner i anbudsperioden, sammenlignet med kostnaden i 2019.

Sosialistisk jernbanepolitikk

Det er penger vi bruker til å utvikle norsk jernbane. Dette er god politikk og god bruk av fellesskapets ressurser. Vi må fortsette å utvikle norsk jernbane, ikke reversere og gjeninnføre gammeldags sosialistisk jernbanepolitikk.

Etter reformen eier fortsatt staten skinnene og infrastrukturen, men jernbaneselskaper kan konkurrere om ulike strekninger.

Nå kjører Go-Ahead Nordic på Sørlandsbanen, SJ på Dovrebanen og Vy vant anbudet på Bergensbanen. Vi trenger ikke å gå tilbake i tid til en organisering der mine og dine skattekroner skal brukes for å gjenopplive statsmonopolet.

Statlige oppgaver

En rekke partier på venstresiden har lenge flagget at de vil reversere jernbanereformen, men nå tar de et dårlig forslag til et nytt nivå.

De skal kjøpe ut selskaper av eksisterende kontrakter. Arbeiderpartiet vil bruke fellesskapets penger til å kjøpe ut selskaper som SJ og Go-Ahead.

Dette blir dyrt, enorme summer som kunne gitt oss flere kilometer med jernbane. I tillegg vil så kostbare kjøp gå utover andre viktige statlige oppgaver som skole, barnehager og eldreomsorg.

Dette er dårlige politiske løsninger for fremtiden. Arbeiderpartiet trekker spesielt frem at de skal stanse anbudsutsettingen i Oslo-regionen, noe som vil stanse utviklingen.

Oslo-regionen er den mest folkerike regionen, da trenger vi et godt togtilbud som blir et alternativ til bilen og kutter utslipp.

21.århundre

For Høyre er det viktigste at flere tar tog, ikke logoen på toget som kjører. Anbudsutsetting av jernbanen gjør at vi får mer for pengene.

Når for eksempel Vy vant konkurransen på Bergensbanen, gikk vi fra å betale 200 millioner i året til en situasjon der Vy betaler staten 200 millioner i året for å kjøre tog.

Det er penger vi kan bruke på å utvikle norsk jernbane, og hele Oslo-regionen. Vi tok jernbanen inn i det 21. århundre og den skal videreutvikles, kutte utslipp og knytte sammen bo- og arbeidsregioner.

Vi løser ikke morgendagens utfordringer ved å gjenopplive gårsdagens løsninger.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no