Elbilene står nå for over halvparten av alle nysolgte personbiler her til lands. Samtidig nærmer vi oss 400.000 elbiler på norske veier.

De siste årene har svært mange solgt bensin- eller dieselbilen sin – og gått over til elbil.

Dette gir også noen utfordringer, for eksempel når sommeren står for døren.

Rekkeviddeangst og utfordringer med å få ladet elbilen påvirker nemlig ferien for mange elbileiere.

I en fersk undersøkelse YouGov har gjort for forsikringsselskapet If, fremgår det at hele 17 prosent av elbileierne sier nei til å dra på langtur eller norgesferie med elbilen, på grunn av for dårlig tilgang på lading langs veien.

Langt mellom ladestasjonene

I tillegg sier 34 prosent av de som eier elbil at de planlegger hvor de skal reise i sommerferien, ut fra tilgang på lademuligheter.

Nettopp lading kan bli en utfordring i sommer. Når mange skal ut på veiene samtidig, betyr det også fare for kø og lang ventetid ved ladestasjonene. Dette er et velkjent fenomen på de store utfartsdagene. I deler av landet er det også langt mellom ladestasjonene, som for eksempel i Nord-Norge. Når mange vil på ferie hit, blir kapasiteten fort sprengt.

– Det er positivt at flere og flere drar på langtur med elbil, men det fordrer ofte mer planlegging enn å farte rundt i en bil som går på fossilt drivstoff, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Mener alle bensinstasjoner må ha elbil-lader

Mange elbiler ute på veiene samtidig betyr også at det kan bli kø på mange ladestasjoner. Foto: NTB Scanpix

Laster ned kart eller app

De merker også dette på en annen måte:

– På sommeren opplever vi hvert år at det er en del som slipper opp for drivstoff på veien og trenger veihjelp på bilforsikringen. De siste årene har det blitt flere og flere elbiler som går tomme for strøm. Elbilene har samme dekning på ordinær forsikring og mulighet for å tilkalle redningsbil, forteller Clementz, i en pressemelding.

Han understreker at de fleste elbileiere er flinke til å planlegge og forberede seg for tur. I undersøkelsen svarer 39 prosent at de laster ned kart eller app med oversikt over lademuligheter før de legger ut på veien.

Ladet bilen fra vanlig stikkontakt - det endte i katastrofe

Såkalte destinasjonsladere har kommet på stadig flere steder rundt i Norge. Her er en som brukes aktivt både på vinter og sommer, ved Venabu fjellhotell på Venabygdsfjellet.

Lade mens du sover

– Og så har vi de litt mer eventyrlystne: To av ti elbileiere svarer at de tar ting litt som de kommer, og improviserer lading underveis, sier han.

I tillegg til de rene ladestasjonene, har mange turistbedrifter også lagt til rette for lading av elbil de siste årene, såkalte destinasjonsladere.

Her kan du lade bilen, for eksempel mens du overnatter. Dette er gull verdt for mange elbileiere og demper også presset på de øvrige ladestasjonene.

