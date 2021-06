15-åring tiltalt for drapsforsøk med kniv

Politiet mener det bare er tilfeldigheter som gjorde at saken ikke fikk et mer alvorlig utfall da en 15-åring knivstakk en 14-åring i Oslo i fjor.

– Min klient erkjenner at det var han som påførte fornærmede denne skaden, men han nekter straffskyld for drapsforsøk, sier den tiltalte 15-åringens forsvarer, advokat Bjørn Rudjord.

Hendelsen skjedde på Lindeberg i Oslo mandag 30. november i fjor. Ved 11.30-tiden på formiddagen ble en 14 år gammel gutt stukket i magen med en kniv.

Nå er 15-åringen tiltalt. Påtalemyndigheten mener at knivstikkingen er å regne som et drapsforsøk.

– Det handler om at det er brukt kniv mot overkroppen, og det er tilfeldigheter at dette ikke fikk et mer alvorlig utfall, sier politiadvokat Kari Kirkhorn, som er aktor i saken som skal opp for Oslo tingrett i august.

Hun forteller at etterforskningen har avdekket at det var noen hendelser i et ungdomsmiljø i tiden forut for ugjerningen.

– Men jeg vil ikke si stort mer enn det. Dette blir et tema i retten.