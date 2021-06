«Når kom du ut av skapet?» Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått dette spørsmålet i en eller annen sammenheng.

For hver gang det dukker opp så kjenner jeg at det vrir seg i magen.

Hvorfor forventes det at jeg må ha en «komme ut-historie» bare fordi jeg er sammen med en av samme kjønn?

Jeg synes det er synd at det fortsatt legges så stor vekt på at alle som ikke heterofile må ha en god historie på lager som må annonseres til verden for hvorfor det er sånn.

Og om en først skal ha en «komme ut-historie», hvilken vil du jeg skal velge? Da jeg først fortalte noen nær meg at jeg tror jeg er skeiv?

Eller når jeg må korrigere «han til henne» for hver eneste nye interaksjon jeg har med mennesker der kjæresten min dukker opp som samtaletema?

Kanskje «komme ut-historien» min er den gangen da jeg og Tonje skulle på hotell, og de bak disken var strålende fornøyd fordi de hadde klart å byttet rommet vårt fra ett med en dobbeltseng, til ett med to enkeltsenger.

Sånn at vi slapp å sove i samme seng. Det var tross alt, to kvinners navn som sto på bookingen.

Skjult legningen

For skal du dra frem «komme ut-historien» så har jeg mange, kanskje så mange som en for hvert menneske jeg møter.

Jeg tror det i stor grad handler om at vi lever i et heteronormativt samfunn med uskrevne regler som bidrar til at ulikhetene mellom seksualitet opprettholdes.

Det berømte «skapet» er med på å bidra til at disse forskjellene fortsatt eksisterer. «Skapet» gir en antagelse om at du har skjult legningen din, og har en «komme ut-historie».

Noe jeg jo absolutt har, om en skal regne «komme ut av skapet» som da jeg først sa det høyt, men min «komme ut-historie» er ikke mørk.

Den er ikke preget av skam, min «komme ut-historie» er preget av stolthet og kjærlighet.

En forventing om at jeg skulle aksepteres av mine nære og kjære, uansett hvilket kjønn jeg lukker soveromsdøren med.

Sommerfugler

Jeg tror vi er nødt til å starte med og se på de normene og reglene som gjør at noen blir sett på som annerledes. Når kjærligheten jeg føler er lik uavhengig av om jeg forelsker meg i en mann eller en kvinne, hvorfor må samfunnet se så annerledes på kjærligheten min?

Kjærlighet er sommerfugler, forelskelse og et ønske om å dele livet med noen. Hvorfor mennesker skal ha meninger rundt hvem jeg deler disse følelsene med, er det egentlige mysteriet for meg.

Når skapet er mørkt og klamt, ønsker jeg å fraskrive meg «komme ut-historien» min, kanskje den eksisterer, men den eksisterer ikke som dere forventer.

Det var ikke et mørkt og klamt skap, der jeg ikke turte å være tro mot meg selv, før jeg møtte den store kjærligheten min der jeg ikke lenger klarte å holde tilbake skammen og fornektelsen.

Jeg var fri allerede – jeg var fri til å elske i mitt eget hode. Det er det heteronormative samfunnet som er med på å skape forventningene om et skap.

For tunge skapdører

Fordi når en er sammen med samme kjønn, eller på et vis har tilhørighet i LGBTQIA+ blir en sett på som annerledes.

En som stikker seg ut. En som kanskje har vært alene og slitt med å tåle denne vekten. Det er helt riktig for mange, det er mange som sliter, men ikke på grunn av sin egen kjærlighet.

Vedkommende sliter på grunn av rammene vi i samfunnet har satt, på hva du skal eller ikke skal passe inn i.

Hva slags kjærlighet som er riktig i hodene til oss alle, og den kjærligheten noen fordømmer selv om Gud sier at kjærligheten er det største, og at bare han har rett til å dømme.

Jo mer åpenhet, jo mer klarer vi å fordømme de skapene. Sørge for at skapene ikke blir klamme og trange.

Eller at skapdørene er for tunge til at de kan åpnes. Jo mer åpenhet og jo mer synlighet jo større skap, jo større frihet og jo større muligheter til å stå trygt i seg selv for den en er.

For målet med skapet, må være at det ikke lenger skal eksistere. Målet må være at setninger som «dette er meg» og «dette er kjærligheten som føles riktig i mitt liv» skal være de mest naturlige setningene i livet.

Og ikke at de skal møtes med applaus fordi at en tør å stå opp for seg selv. Men at uttalelsene skal møtes med den største selvfølgelighet, fordi at skapdøren har opphørt å eksistere.

Vi er alle bare mennesker som er fri.

Innlegget er en forlenget versjon av en post på forfatternes instagramkonto 14.juni.

