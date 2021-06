Kvinne postet bilde av ambassadør utenfor sex-butikk på Svinesund etter hundekrangel

Kvinnen ville at en ambassadør til Norge skulle bruke sin innflytelse til å bedre situasjonen for gatehunder. Nå må hun møte i retten.

– Hun synes at dette er helt uforståelig, og hun opplever saken som en stor belastning, sier kvinnens forsvarer, advokat Arnt Angell.

Mandag må kvinnen i 40-årene møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha forsøkt å presse en mannlig ambassadør. Han representerer et europeisk lands ambassade til Norge.

De påståtte ugjerningene skjedde sommeren og høsten 2018.

Kvinnen, som har et sterkt engasjement for dyrevelferd, ville at ambassadøren skulle bruke sin makt til å bedre situasjonen for gatehunder i landet han representerer.

Publiserte bilde

Som pressmiddel publiserte hun bilder som «var egnet til å sverte N.N.», ifølge tiltalen.

Ifølge TV 2s opplysninger dreier det seg om minst to bilder som er tatt under en tur til Svinesund. Det ene viser ambassadøren utenfor sexbutikken «Lusthuset», mens på det andre bildet er han inne i selve butikken.

De aktuelle bildene ble blant annet publisert på Facebook.

Imidlertid førte ikke presset frem da ambassadøren ikke etterkom kvinnens krav, heter det i tiltalen.

– Min klient har arbeidet for en lovlig registrert forening i Norge, og de jobber blant annet for gatehunder, sier forsvarer Angel, som understreker at klienten nekter straffskyld.

– Ubehagelig

Ifølge han har saken vært henlagt av politiet tre ganger.

– Hun synes det er ubehagelig å skulle møte i retten og forklare seg. Hun har bare ønsket å hjelpe løshunder, og hun opplever at hele denne saken er snudd på hodet, sier forsvareren.

Aktor i saken, politiadvokat Christian Stenberg, ønsker ikke å kommentere saken før bevisførselen starter. Saken skal etter planen opp for Oslo tingrett på mandag, og det er satt av tre dager til hovedforhandlingen.

TV 2 har kontaktet ambassaden der den fornærmede ambassadøren jobber. I en e-post skriver de at han ikke ønsker å kommentere saken før rettsprosessen er avsluttet.