Over 50 prosent flere anmeldte seksuallovbrudd mot barn i årets fire første måneder

Tall fra politiet viser at det ble anmeldt 1052 seksuallovbrudd mot barn under 16 år i årets fire første måneder. Det er en økning på 53,6 prosent fra i fjor.

Det kommer fram i politiets rapport over antall anmeldelser de fire første månedene i år.



Totalt ble det anmeldt 367 flere saker om seksuallovbrudd mot barn under 16 år. Samlet ble det anmeldt 1 052 seksuallovbrudd mot denne gruppen.

Det er en økning på 53,6 prosent mot året før.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at økningen i antall anmeldte seksuallovbrudd kommer særlig på grunn av at det i første tertial 2021, er avdekket flere store nettovergrepssaker. I tillegg er det rett etter at pandemitiltakene ble iverksatt i og at det i 2020 ble anmeldt svært få saker.

– Seksuallovbrudd er en kriminalitetstype hvor det tradisjonelt har vært store mørketall. Gjennom økt oppmerksomhet har det derfor vært et ønske å avdekke og straffeforfølge flere lovbrudd, kommenterer Bjørnland og fortsetter:

– Etterforsking av flere store saker har fått fokus i media og kan også bidra til å synliggjøre at det nytter å anmelde. Mørketallene innenfor seksuallovbrudd antas likevel fortsatt å være høye.

I de første fire månedene av 2021 ble det anmeldt 498 saker knyttet til voldtekt. Det er en økning på 10,9 prosent, som tilsvarer 49 flere saker enn samme periode i fjor.