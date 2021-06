34 kvinner saksøker pornogigant: – Helt absurd

Kvinnene mener ifølge CBS at nettstedet ved å la ikke-verifiserte brukere laste opp innholdet, hvor de ikke trenger å oppgi identiteten og alderen til de som er med i videoene, har brutt loven.

I søksmålet påstår kvinnene at Pornhub er en kriminell virksomhet som tjener penger på menneskehandel, og at de aktuelle klippene viser voldtekt, hevnporno og misbruk av barn.

14 av kvinnene som har signert søksmålet, hevder at de var mindreårige da de aktuelle opptakene ble gjort.

Videoene anses derfor som overgrepsmateriale.

– Ikke porno, men voldtekt

Kvinnenes advokat, Michael Bowe, sier at Pornhub i likhet med alle andre i pornobransjen er nødt til å følge loven.

– Denne saken handler ikke om porno, men om voldtekt. Dette er en lovlig bransje som samtykkende folk har all rett til å delta i. Det må bare gjøres lovlig, og ikke med ulovlig innhold, sier han.

Fjernet ti millioner videoer

Kvinnene har saksøkt det kanadiske selskapet MindGeek, som eier Pornhub, samt over hundre andre pornonettsteder.

I desember i fjor slettet MindGeek ti millioner videoer fra Pornhub etter å ha blitt anklaget for å spre ulovlig innhold, deriblant overgrepsvideoer.

Samme måned ble en norsk mann i 30-årene ble dømt til hundre dager ubetinget fengsel for å ha lastet opp en video av ekskjæresten på nettstedet.

Det var etter at New York Times-journalist Nicholas Kristof 4. desember skrev artikkelen «Barna av Pornhub», at nettstedet havnet i trøbbel.

I artikkelen rettet han søkelys mot en rekke kritikkverdige forhold, og skrev om hvordan Pornhub tjente penger på videoer som viser ulovlige handlinger, som overgrep mot barn og hevnporno, samt spionkameraer på offentlige toaletter.

Flere unge kvinner fortalte hvordan videoer av dem ble delt på nettstedet uten at de visste om det.

Videoene viste kvinnene da de var under seksuell lavalder, og at det dermed var å anse som overgrepsmateriale.

Visa og MasterCard reagerte kraftig på artikkelen, og sluttet å godkjenne betalinger til nettstedet.

Fra før hadde PayPal boikottet nettstedet.

Dette førte til at store deler av inntektene til nettstedet forsvant.

Slår hardt tilbake

En talsperson for MindGeek sier til CBS at de jobber hardt for å slette ulovlig innhold, og at de det siste året har tatt en rekke grep.

– Vi har bannlyst opplastninger fra ikke-verifiserte brukere, slettet nedlastningsfunksjonen, utvidet moderasjonsprosessene, og slått oss sammen med mange veldedige organisasjoner rundt om i verden – grep som overgår alle andre store plattformer på internett, sier talspersonene.

Selskapet nekter for at de driver en kriminell virksomhet, og kaller disse anklagene «helt absurde».

– Pornhub har nulltoleranse for ulovlig innhold, og gransker hver klage og påstand om innholdet på våre plattformer. Påstanden i dagens klage om at Pornhub er et kriminelt foretak som driver med menneskehandel av kvinner og blir drevet som «The Sopranos», er helt absurd, fullstendig hensynsløs og kategorisk falsk , sier selskapet i en uttalelse til NBC News.