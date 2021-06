Husk denne datoen før ferieturen: – Reisen kan ryke for hele familien

For mange har det gått flere år siden siste utenlandstur. Om du ikke er påpasselig, kan du få en svært kjedelig overraskelse på flyplassen.

Etter lang tid med begrensede muligheter for å reise utenlands, har grensene endelig begynt å åpne igjen. Og reiselysten blant mange nordmenn virker å være stor.

I en fersk undersøkelse Ipsos har utført for Gjensidige svarer 50 prosent at de gleder seg til ferie i utlandet når samfunnet gjenåpner.

Men skal dere på ferie utenlands, må dere først sørge for at alle i familien har gyldig pass. Kanskje er det flere år siden familiens forrige utenlandstur, og da er det lett å glemme detaljene som må være på plass før reisen.

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige tror mange ikke er klar over hvor fort tiden kan gå.

– Derfor er det et felt i passet som man må sjekke ekstra nøye nå, sier Voll.

– Reisen kan ryke

Feltet som Voll snakker om, er gyldighetsdatoen som står nederst i passet. Denne datoen viser hvor lenge passet er gyldig, og bør sjekkes for alle som skal med på tur.

Illustrasjonsfoto: Gjensidige

– En ting er å glemme passet, en annen ting er å komme til flyplassen og bli stoppet med et pass som er «gått ut på dato», sier Voll.

Pass er gyldig i ti år, og derfor er det lett å glemme å sjekke gyldighetsdatoen. Men for en god del nordmenn vil altså passet ha blitt ugyldig siden sommeren 2019, eller være i ferd med å utløpe.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto: Mats Stordal

– Flere land krever også at pass er gyldig noe frem i tid ved innreise, påpeker Voll.

Skal barn med på reisen, må dere være enda mer påpasselige.

– For barn opp til 10 år er varigheten fra 2 til 3 år, noe som koronasituasjonen fort kan ha spist opp. Når barnet på et par år skal være med på reisen, må dette fornyes jevnlig. Om ikke kan reisen ryke for hele familien, advarer Voll.

Så lenge er passet gyldig Barn 0 til 5 år – Varighet 2 år

Barn 5 til 10 år – Varighet 3 år

Barn 10 til 16 år - Varighet 5 år

Over 16 år – Varighet 10 år Kilde: Politiet

Oppsamlet behov

Politiet opplyser at de i et normalt år får rundt 700.000 søknader fra folk som vil fornye passet. I pandemiåret 2020 ble det søkt om rundt 400.000 færre pass enn normalt, som betyr at svært mange vil trenge å fornye passet sitt før neste utenlandstur.

– Vi forventer at mange ønsker å fornye passet sitt når det blir mulig å reise igjen. I tillegg utløp det mange pass i fjor uten at de ble fornyet på grunn av pandemien. Vi har stor oppmerksomhet på situasjonen, og har sammen med politidistriktene iverksatt tiltak for å håndtere økt etterspørsel fremover, sier seksjonssjef Arne Isak Tveitan i Politidirektoratet.

Oppdager du nå at du trenger å fornye passet, må du trolig belage deg på å vente en stund.

– Pandemien har vart i over ett år, og den fører til mange konsekvenser. En av konsekvensene er at det er ulik kapasitet ved pass- og ID-kontorene i landet på grunn av smitteverntiltak og regler – som endres hyppig. Det kan derfor noen steder være ventetid for å få seg passtime, sier Tveitan.

Lange køer

Politiet legger fortløpende ut tilgjengelige passtimer på politiet.no. Hvis du ikke finner time med en gang, er politiets oppfordring å prøve igjen litt senere.

– Akkurat nå er ventetiden for å få passtime beklageligvis lang noen steder på Østlandet, og i noen av de større byene i andre deler av landet. Andre steder er det ikke ventetid, sier Tveitan, og fortsetter:

– Noen steder kan det ta lenger tid enn vanlig å få time. Hvis du vet du skal ut å reise når samfunnet åpner igjen, bør du bestille time i god tid. Vi minner om at alle må ta hensyn til lokale smittevernregler.

Stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet minner om at Utenriksdepartementet fortsatt fraråder alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige.

– Dersom man likevel må krysse landegrensene, ønsker vi å minne om at det er fortsatt strenge krav som gjelder ved innreise til Norge. Du kan finne mer informasjon om dette på helsenorge.no, sier Aune.

Giftet deg eller fått barn?

Dersom du blir stående på flyplassen med et pass som har gått ut på dato, vil du trolig få lite forståelse om du forsøker å benytte avbestillingsforsikring til å få pengene tilbake for reisen.

– Det samme gjelder om man har giftet seg og endret navn, eller fått barn det siste året, sier Voll.

Hans klare råd er å snarest sjekke passene til alle i familien, og eventuelt bestille time på passkontoret så fort som mulig.

– Selv om det ikke skulle bli en tur denne sommeren, nærmer vi oss mer åpne grenser. Da er det godt å vite at passet er i orden den dagen reisen starter, sier Voll.