Kinesiske Hongqi er ett av flere kinesiske bilmerker som kommer til Norge i år. Salget av SUV-en E-HS9 er i gang, bilen er ventet til landet mot slutten av året.

Og dette er en modell som kommer til å skille seg ut. E-HS9 er en diger og prangende bil, som på mer enn ett område minner sterkt om Rolls-Royces SUV, Cullinan. Det er heller ikke tilfeldig, de to har nemlig samme designer.

Så langt har det kommet tre eksemplarer av bilen til Norge, som hverken kunder eller presse har fått kjøre ennå. Nå har det fjerde akkurat satt hjulene på norsk asfalt. Og det er det gode muligheter for å få se ute i trafikken i sommer.

Norge er tidlig ute

– Denne bilen er en prototype med CCS2-ladestandard, og skal benyttes til å teste alle mulige ladeløsninger langs norske veger for å sjekke at disse fungerer som planlagt, skriver den norske importøren i en e-post til alle som har vist interesse for bilen.

Dette viser også hvor tidlig Norge er ute med denne bilen. Her testes det altså helt opp mot lansering. Importøren opplyser også at alt har fungert i starten:

– Bilen ladet ved første forsøk etter ankomst Drammen havn, og det må vi jo kunne kalle lovende. Det er også ettermontert hengerfeste, også dette uten noen problemer.

Hongqi E-HS9 er en bil som virkelig ruver, her snakker vi 5,2 meter med SUV.

Ute på roadshow

I tillegg til ladeløsninger, har importøren også flere andre ting som må sjekkes ut. De opplyser at ytterligere en bil er på vei:

– Det kommer også en E-HS9 nummer fem til landet. Den sendes snart fra fabrikken, og dette vil være en prototype som vi skal teste blant annet internettoppkoblingen på. Resultatene av alle disse testene sendes fabrikken og er med på å sikre at kvaliteten og opplevelsen blir så god som mulig.

Hongqi-importøren kjører også roadshow rundt hos alle sine forhandlere nå. Her kan du få se nærmere på et førproduksjons-eksemplar av bilen.

Interiøret viser tydelig at Hongqi har luksus-ambisjoner, legg også merke til skjermene.

Rekkevidde opptil 450 km

E-HS9 kommer i tre utgaver, med startpris på 599.000 kroner. Bilen er 5,2 meter lang, og veier rundt 2.600 kilo.

El-SUVen blir tilgjengelig med to batteripakker: 99 eller 85 kWt. Det skal gi en estimert rekkevidde på henholdsvis 450 og 400 kilometer, med utgangspunkt i WLTP. Begge variantene har 4x4. Hurtiglading er mulig med opptil 120 kW. Status for ladingen vises for øvrig i dioder oppover C-stolpen.

Med den høyeste effekten klarer E-HS9 0-100 km/t på 4,9 sekunder. Toppfarten er begrenset til 200 km/t.

Nå er det til sammen fire eksemplarer av Hongqi E-HS9 i Norge, snart skal det bli mange flere.

Tre skjermer

I Norge fås Hongqi E-HS9 som seks- eller sjuseter. Alle modellene har tre 16,5" skjermer – og en 9" skjerm.

De tre største dekker hele dashbordet. Foran føreren er digitale instrumenter, i midten infotainment – og til høyre en egen skjerm for passasjeren. Sistnevnte er tilpasset for eksempel internett, filmer og netthandel.

Den minste skjermen brukes til klima og seter med massasje. Trådløs oppdatering er naturligvis på plass.

Her ruller den av samlebåndet – se video under: