Fotballryktene: – Norsk stjerneskudd jaktes av Premier League-klubb

Marcelo Bielsa skal være på jakt etter trønderen Leo Hjelde. Til daglig spiller 17-åringen i skotske Celtic. Etter et overbevisende låneopphold i Ross County skal nordmannen ha tiltrukket seg beilere. Det skriver Yorkshire Evening Post.

Erling Braut Haaland er fortsatt øverst på ønskelisten til Chelsea. Nå prøver den engelske storklubben å bygge opp et positivt forhold til Borussia Dortmund, for å sikre at signeringen går i boks. De jobber de også med å få spikret en avtale for den 17-år gamle Dortmund- og England-spilleren Jude Bellingham, ifølge Star.

Manchester United prøver å sikre seg den franske landslagspilleren Raphael Varane. De har lagt inn et bud på 594 millioner kroner for Real Madrid-forsvareren, men den spanske klubben vil ha minst 950 millioner for å gi slipp på 28-åringen, skal v tro Manchester Evening News.

Jesse Lingard, som har vært utlånt til West Ham, skal tilbake til Manchester United neste måned, og planlegger da å diskutere sin fremtid. Dette betyr at the Hammers må vente for å finne ut om de kan sikre seg 28-åringen permanent, ifølge The Star.

Liverpool-manager Jurgen Klopp skal være interessert i svenske Alexander Isak. Sverige- og Real Sociedad-spissen scoret 17 mål i La Liga forrige sesong, og hjalp La Real med å vinne Copa del Rey, skriver Express.

Nå kan det likevel se ut som at United kan får problemer med å lande en avtale med Real for Varane. Etter Sergio Ramos forlot laget, har den spanske storklubben nemlig satt i gang nye diskusjoner med Varane rundt hans kontrakt, melder The Times.

Inter Milans Achraf Hakimi har gitt en muntlig bekreftelse på at han vil gå til Chelsea, skal vi tro den engelske tabloidavisen The Sun. De italienske mestrene har allerede avslått bud fra både de engelske blåtrøyene og Paris Saint-Germain. De skal kreve minst 510 millioner kroner, i tillegg til Chelseas venstre back Marcos Alonso, for å la Hakimi gå.

PSG har heller ikke gitt opp kampen om Hakimi, og forbereder nå et bud på 712 millioner kroner for 22-åringen, melder italienske Footmercato.

Everton sikter seg inn på Wolves- og England-midtstopper Conor Coady, melder Football Insider.

Roma har lenge jobbet for å sikre seg Arsenal- og Sveits-midtstopper Granit Xhaka. Om de ikke lykkes dette, vil de prøver å signere den 23-år gamle Aston Villa- og Brasil-spilleren Douglas Luiz i stedet, melder Gazzetta dello Sport.

Brasils Fernandinho har akseptert en ny ettårskontrakt med Manchester City, melder britiske Mail.

Crystal Palace prøver seg nå på tidligere Borossia Dortmund manager Lucien Favre, ifølge the Guardian.

Youri Tielemans har tidligere blitt linket til både Manchester United og Liverpool. Leicester City håper imidlertid at 24-åringen vil bli hos dem, og jobber nå med å få i stand en ny kontrakt for den belgiske midtstopperen, melder Leicester Mercurry.

Leicester ønsker seg også Patson Daka, og har nå økt innsatsen for å få RB Salzburg og Zambia-spissen til klubben, skal vi tro The Telegraph.