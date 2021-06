Solberg foreslår at 13-åringer skal kunne opptjene pensjon

I statsråd fredag skal regjeringen behandlet forslaget hvor det for alle ansatte i privat sektor innføres pensjon fra første krone.

Forslaget om å senke aldersgrensen, som etter planen skal innføres i 2023, er én av tre konkrete endringer som regjeringen skal behandle, melder VG.

– For de aller ivrigste kan det bety pensjonsopptjening fra sommerjobb i minst sju år ekstra, fra de er 13 år, sier Solberg til avisa.

Beregninger viser at endringen vil føre til at 51.500 ungdommer vil få økt pensjonssparing.

De to andre endringene er at det innføres et minstekrav til sparing til 2 prosent fra første krone og opptil 12 G for medlemmene i ordningen, og at regelen om at man minst må ha 20 prosent stilling for å få rett til å være medlem i obligatoriske tjenestepensjonsordninger, oppheves.

