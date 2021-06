Måtte finne frem kameraet da han så disse dramatiske skyene

Oppmerksomme som så opp på himmelen torsdag kveld kan ha fått med seg at skyene så litt mer spesielle ut enn vanlig. En av dem som fikk med seg det, var René Ringnes fra Oslo.

– Jeg var bare ute for å ta over trekket på utemøblene da jeg så skyene. Jeg så opp og oppdaget noe rart over hodet på meg. Jeg er fotograf på hobbybasis, så kameraet ligger aldri langt unna, forteller han til TV 2 torsdag kveld.

Varsler kraftig regn

Han knipset bilder av skyene fra Hellerudtoppen, og merket at det går mot et lite væromslag.

– Jeg har tatt bilder av lignende skyer tidligere, og da mener jeg å huske at det var noe som kom før det ble dårligere vær.

Ringnes antakelse stemmer. De noe dramatiske skyene varsler nemlig urolig vær.

– Disse skyene ligger nå i forkant av et mindre lavtrykk som trekker innover Sør-Norge med lokalt kraftige regn- og tordenbyger, sier meteorolog i StormGeo, Mariann Aabrekk.

Hun forteller at skyene har navnet asperatus-skyer, som betyr «opprørt hav», og som regel etterfølges de av kraftig regn.

– Det er mange som har tatt bilder av slike skyer i dag. Også her i Bergen, forteller Aabrekk.

Det fulle navnet til de spesielle skyene er altocumulus undulatus asperatus, og de opptrer ofte i forbindelse med varmfronter.

Har sendt ut farevarsel

De kraftige regnbygene som ventes på Sør- og Østlandet torsdag kveld og natt til fredag ventes å skape fare for overvann i tettbygde områder, samt stengte veier.

Meteorologisk institutt har sendt gult varsel for kraftig regnbyger torsdag kveld og natt til fredag. Områdene det gjelder er Oslo, Viken og Agder, samt Vestfold og Telemark.

Meteorologene gjør samtidig oppmerksom på at været kan endres raskt. Samtidig ber de om at man holder seg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannoverføring.

Advarer før natten

Torsdag ba brannvesenet folk om å forberede seg og boligene sine for en natt med kraftig torden, spesielt på kysten av Sørlandet og i Oslofjorden.

– Vi vet jo ikke helt hvordan dette rammer, eller i hvilket omfang. Men det kan være greit å ha vært litt i forkant, om man plutselig oppdager at det lyner der hvor man er, sier kommunikasjonssjef i Oslo brannetat Sigurd Folgerø Dalen.

Hans første tips er det han kaller for et «gammelt råd», nemlig å dra ut støpsler.

– Lyn som slår ned i en bolig kan gå i strømnettet, og vil kunne ødelegge og skape branner i elektronisk utstyr, som ladere og diverse.