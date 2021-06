Pride-promotering blant bedrifter: – Usikre på hvor dypt engasjementet stikker

På nettsidene til treningskjeden tilbys det treningsopplegg i sammenheng med Pride. Linn Herland. eier og CEO i Barry's Norway, forteller at de blant annet donerer til foreningen FRI.

– Det å støtte og respektere hverandre er en del av Barry's kjerneverdier og disse verdiene har vi stort fokus på både internt og eksternt gjennom hele året, fortellelr hun.



– Vi har hatt tradisjon for å arrangere United We Sprint sammen med alle de andre Barry's avdelingene i verden. For hver deltaker som gjennomfører donerer vi kr.100 til Foreningen FRI. Tidligere har vi også aktivt deltatt i Pride festivalen og i Pride parader, men i år har vi dessverre ikke hatt anledning til det som bedrift grunnet nedstengninger, men jeg er sikker på at mange av våre medarbeidere og kunder deltar privat.

– Hvordan jobber dere innad i bedriften?

– Vi ønsker og jobber for at Barry's skal være en trygg plass hvor man fullt og helt kan være seg selv, både for våre medarbeidere og kunder og vi håper at vårt fokus kan være med og bidra til en positiv endring.

– Vi har hatt tradisjon for å arrangere United We Sprint sammen med alle de andre Barry's avdelingene i verden. For hver deltaker som gjennomfører donerer vi kr.100 til Foreningen FRI. Tidligere har vi også aktivt deltatt i Pride festivalen og i Pride parader, men i år har vi dessverre ikke hatt anledning til det som bedrift grunnet nedstengninger, men jeg er sikker på at mange av våre medarbeidere og kunder deltar privat.

– Hvordan jobber dere innad i bedriften?

– Vi ønsker og jobber for at Barry's skal være en trygg plass hvor man fullt og helt kan være seg selv, både for våre medarbeidere og kunder og vi håper at vårt fokus kan være med og bidra til en positiv endring.